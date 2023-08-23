Шоу "Ты супер!" вернёт Ани Лорак в российский шоу-бизнес

3 сентября в эфир НТВ снова выйдет международный вокальный проект "Ты супер!", в котором примут участие 50 конкурсантов из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы - 20 новых ребят и 30 участников из прошлых сезонов. Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. По традиции ещё до эфира телеканал объявил имена тех, кто займёт судейские кресла. Оценивать участников, наставлять, поддерживать, давать советы будут народный артист России, композитор Игорь Крутой, актёр, режиссёр и музыкант Алексей Воробьёв и популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

Игорь Крутой является бессменным членом жюри детского "Ты супер!", начиная со второго сезона проекта. И зрителям, и, в первую очередь, участникам конкурса Крутой запомнился не только строгими решениями, но и добрыми поступками - в каждом сезоне маэстро помогал ребятам делать шаги на большой сцене.

Игорь Крутой и Алексей Воробьёв. Пресс-служба телеканала НТВ.

Алексей Воробьёв занимает почётное судейское кресло с третьего сезона. В пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни, автором слов которой стала Ирина Дубцова, и выступил режиссёром клипа Татьяны Мавроди из Калужской области, а в прошлом сезоне исполнил мечту Дмитрия Меновщикова - парень на сцене проекта сказал, что хочет побывать в одном из легендарных детских лагерей.

Игорь Крутой и Алексей Воробьёв. Пресс-служба телеканала НТВ.

А вот популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые займут кресла звёздных судей в "Ты супер!". Но если участие исполнительницы песни "Солнце Монако" выглядит логичным продолжением её участия в проектах НТВ (ранее она управляла своим цифровым двойником в шоу "Аватар"), то появление Лорак станет настоящей сенсацией.

После февральских событий певица внезапно пропала с поля зрения - уроженке Украины, видимо, было тяжело. Тогда певица не стала давать своих оценок происходящим в мире событиям, а просто решила затаиться. Долгое время она подвергалась хейту в Сети со стороны соотечественников, однако даже это не заставило её начать говорить.

Позже Лорак стала появляться на вечеринках у коллег по цеху - например, "засветилась" на дне рождении сына Филиппа Киркорова. Затем артистка решила поехать на заработки в Европу, но сразу восемь её концертов в Германии были внезапно перенесены. Официальной причиной была названа нестабильная геополитическая ситуация, но в реальности руку к этому приложили соотечественники Лорак, которые стали возмущаться и писать петиции в поддержку отмены выступлений российской артистки - именно так воспринимают Ани на родине.

Ани Лорак. Пресс-служба Первого канала.

Летом прошлого года артистка вышла на связь, записав видео, в котором объяснила своё затяжное молчание. "Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь и нести любовь. Любовь - это всё, что нам нужно. Каждому из нас", - объяснила Лорак.

После певица появилась на нескольких сборных концертах, но от общения с журналистами отказывалась. Судя по всему, возвращение далось Лорак очень нелегко. Она потратила несколько месяцев на то, чтобы определиться со своей позицией: за время молчания певицу даже внесли в чёрный список артистов в родной Украине. Видимо, своим возвращением в российский шоу-бизнес, пусть и в статусе члена жюри, Ани показывает, чью сторону приняла.