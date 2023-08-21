21 августа
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Горе-боксёры станут "Телохранителями" и помашут руками после драки

Сегодня, 21 августа, на канале ТНТ состоится премьера многосерийной комедии
"Телохранители", в которой трио главных героев сыграли Олег Гаас, Александр Левин и Егор Овчинников, а компанию им составили Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Яна Кошкина, Анатолий Журавлёв и Кристина Кучеренко.

Сериал "Телохранители".
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету три боксёра из Челябинска - Юрок, Ящер и Туча - перед вылетом на чемпионат мира решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Но их тренер, узнав о нарушении спортивного режима, исключает ребят из команды.

Сериал &quot;Телохранители&quot;.
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Парни в тот же вечер ввязываются в конфликт с охраной известного московского адвоката, а после драки герои попадают в полицейский участок. И тогда адвокат, не на шутку впечатлённый тем, как парни показали себя в бою, предлагает им сделку: либо они становятся его телохранителями, либо отправляются за решетку.

Сериал &quot;Телохранители&quot;.
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Горе-боксёры принимают условия адвоката, меняют спортивные костюмы на классические и погружаются в мир столичной жизни, в которой далеко не всё выглядит для них понятным и приемлемым. На новой работе героев ждут стрельба, погони и разборки. Зрителям предстоит узнать, смогут ли они найти свое место в сумасшедшем ритме большого города, не потеряв себя; и пройдет ли их давняя пацанская дружба испытание новой жизнью.

"Трио главных героев "Телохранителей" - это три мушкетёра с повадками Труса, Балбеса и Бывалого. И мы надеемся с нашими героями продолжить этот ряд уже классических персонажей", говорит автор сценария Максим Шкаликов.

Сериал &quot;Телохранители&quot;.
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Телохранители&quot;.
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Телохранители&quot;.
Сериал "Телохранители".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вместе с колоритными героями из народа, которые будут сыпать колкими фразами и смешными панчами, зрители познакомятся и с героем Сергея Маковецкого, который крайне редко снимается в сериалах, и увидят его в образе циничного и прикованного к коляске пенсионера. Адвоката, который разрывается между заряжающей его работой и семейными проблемами, играет Дмитрий Лысенков, а его жену - Яна Кошкина. В роли тренера - Анатолий Журавлёв.

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