У Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник в вернувшемся в эфир шоу "Давай поженимся"

"Я очень волнуюсь, как примёт нас зритель после долгого перерыва, - признавалась Лариса Гузеева перед премьерой. - Меня порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие. Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью.
Сейчас много тревог и переживаний, и когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается во сто крат. А если есть родная душа, которая скажет: "Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чём мечтать. У нас ребёнок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно".
Как мы и прогнозировали состав ведущих покинула астролог Василиса Володина, которая теперь сотрудничает с телеканалом ТВ3. А вот Роза Сябитова осталась на своём месте. "На съёмочную площадку я пришла с ощущением того, что вернулась после длительной командировки домой, где меня ждёт любимая семья, - говорит сваха. - Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать нашим героям создавать семьи. Нынешнее поколение - поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья - это работа в команде".
Напомним, ток-шоу перестало выходить в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации.
Несмотря на все заверения в благородных целях проекта, скоро программа превратилась в трэш-шоу и запомнилась зрителям скандалами, чем историями любви. Гузеева и Сябитова часто нелестно высказывались о гостях передачи, а иногда и откровенно провоцировали их, из-за чего между ведущими и участниками шоу нерекл возникали конфликты.
Но время хайпа в эфире федерального канала, скорее всего, закончилось. Заявлено, что программа будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. "Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", - заверяет Лариса Гузеева.
Справка
Премьера телешоу "Давай поженимся" состоялась на Первом канале 28 июля 2008 года. За это время ведущие выслушали около 12 000 историй любви, оценили более 13000 сюрпризов - номеров женихов и невест, приняли в дар несколько тонн цветов и подарков, а у пар, познакомившихся на программе, родилось более 100 детей.