Павел Майков окажется в лабиринте страстей и семейных проблем во втором сезоне сериала "Контакта"

Сегодня, 24 августа, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера второго сезона популярного сериала "Контакт", в котором главный герой в исполнении Павла Майкова продолжит попытки наладить отношения со своей дочерью, но в первую очередь самим с собой. Второй сезон поставит ещё больше вопросов и вновь окунет поклонников в вечную проблему "отцов и детей".

Зрители с большим нетерпением ждут продолжения истории, поскольку первый сезон закончился взрывным финалом. Напомним, главный герой, полицейский Глеб Барнашов, отправил свою дочь Юлю в Германию к её маме, чтобы обезопасить девушку, а сам вышел на тропу войны с организованной преступностью. Криминальный авторитет Макар жаждёт уничтожить пытливого полицейского, и у него есть для этого серьёзный инструмент - видео с компроматом, способное подорвать репутацию стража порядка. Макар, видимо, не осознаёт, что Глеб Барнашов, потерявший вёе, включая друзей, уважение коллег и возможность наладить отношения с дочерью, становится по-настоящему опасным соперником.

Сериал "Контакт 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Юля скоро возвращается в родной город. Но за время её отсутствия успели пройти важные изменения - например, её возлюбленный Артём уже успел завести отношения с другой девушкой. Личной жизни Барнашова тоже будет уделяться больше внимания, ведь он оказался в любовном треугольнике между своей коллегой Екатериной Вяльбе и мамой Артёма, эффектной и состоятельной Региной Кравцовой.

К своим ролям в новом сезоне вернулись: Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Сергей Гилёв, Алексей Агранович, Карина Александрова, Юрий Кузнецов и другие. Поставил второй сезон режиссёром Нурбек Эген ("Мажор", "Порт").

Сериал "Контакт 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Мне кажется, новый сезон получился о преодолении и победе над своими личными страхами - будь то страх ответственности, страх довериться, страх оставить прошлое, страх совершить ту же самую ошибку. Очень жду новый сезон, в котором взрослые, хотя и ведут себя зачастую по-детски, справляются в итоге со своими страхами, как моя героиня Кравцова, например, и находят надежду на счастье", - говорит Равшана Куркова.