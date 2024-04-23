Дуся, ты не агрегат! Развенчиваем мифы о фитнесе

Желания как можно быстрей набрать необходимую физическую форму, придать телу рельеф или сбросить лишние килограммы иногда оказываются настолько сильны, что из мотивации с положительным зарядом превращаются в навязчивую идею. Что нужно знать, отправляясь в спортзал?

Фитнес - это спорт?

Слово "фитнес" означает "пригодность", а устойчивое английское выражение to be fit переводится "быть в форме". Так что в фитнесе никто не ставит спортивных задач. Он помогает оставаться в форме, укрепить мышцы и сбросить вес.

Женщинам заниматься в тренажёрном зале опасно?

Боязнь превратиться в качка заставляет многих дам отказаться от силовых тренировок. И напрасно! Они помогают улучшить проблемные зоны и совершенствовать фигуру. Мышцы при желании тоже можно накачать, но добиться их объёма, как у Шварценеггера, матушка-природа не позволит. Гормона тестостерона, отвечающего за рост мышц, в женском организме намного меньше, чем в мужском. Отсюда и разное строение тел. Так что даже если станете качаться на износ, то бицепсов всё равно не будет. Культуристки же добиваются рельефности фигуры не занятиями спортом, а приёмом препаратов - аналогов тестостерона.

Тренировка. freepik.com/lookstudio

Заниматься надо постоянно, а если бросить, то мышцы превратятся в жир?

Тело лишь потеряет мышечную массу, она просто атрофируется за ненадобностью. Зачем организму мышцы, которые не работают? Однако они не замещаются жиром. Лишний вес появится только при неправильном питании и отсутствии физических нагрузок.

Тренировки должны быть длительными?

Это профессионалы проводят в зале по 6 часов в день, а любителям достаточно часа. Если занимаетесь спортом больше часа, значит, много отдыхаете между подходами, неправильно подобрали себе нагрузку или болтаете с другими.

N. B. Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас были проблемы с позвоночником или суставами.

После занятий нельзя есть 2 часа?

В бодибилдинге существует выражение: "Мышцы растут на диване". То есть мускулатура укрепляется во время отдыха, но при условии, что в течение 40 минут после тренировки вы снабдили её необходимыми веществами. Это время называют белково-углеводным окном, когда полученные с пищей белки и углеводы наиболее эффективно используются организмом для восстановления.

Тренироваться лучше утром?

Тренировка. freepik.com/freepik

У каждого свой биологический ритм: один "жаворонок", другой "сова". Но в фитнесе есть общепринятые подходы. Лучшим временем для кардиотренировки считается раннее утро: после ночного голодания организм быстрее сжигает подкожный жир, и результат не заставит себя ждать. Но есть нюанс: в состоянии голода организм испытывает дефицит калорий. И если натощак дать ему физическую нагрузку, например утреннюю пробежку, он потеряет не жир, а мышцы. Чтобы этого не произошло, перед утренней тренировкой съешьте любой высокобелковый продукт: обезжиренный творог, кефир, яичные белки.

Большинство специалистов считают, что лучшее время для кардиотренировки - всё-таки вечер. После утренней впереди ещё день, а значит, минимум три приёма пищи. И набранные во время еды калории могут свести на нет утренние занятия. Вечерние, напротив, помогут сбросить лишний вес.

В "качалку" надо идти вечером?

Наоборот, в тренажёрке лучше заниматься в первой половине дня, когда в крови максимум тестостерона. А следовательно, тренировка пройдёт легко и эффективно. Но, прежде чем отправиться в "качалку", хорошо позавтракайте сложными углеводами (гречневая или овсяная каша, бурый рис, макароны). Это обеспечит организм необходимой энергией. Не расстраивайтесь, если тренироваться получается только вечером. Это не означает, что вы не добьётесь определённого результата. Он обязательно будет! Просто времени для достижения понадобится чуть больше.