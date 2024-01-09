Учитель Екатерина Сигарёва "нахимичила" себе первое место в шоу "Классная тема!"

В 2023 году было подано подано 7000 заявок, но до финала дошли лишь 7 педагогов: учитель биологии Анастасия Кондина, учитель географии Александр Пинежанинов, учитель истории Александр Оджо, учитель математики Андрей Лётцев, учитель русского языка и литературы Никита Никитюк, учитель физики Радик Хабиров, учитель химии Екатерина Сигарёва. Именно они - самые талантливые педагоги страны и продемонстрировали зрителям в студии и телезрителям свои оригинальные уроки.

Шоу "Классная тема!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Например, Екатерина Сигарёва поразила воображение собравшихся демонстрацией разнообразных химических реакций: по мановению руки содержимое колб и пробирок в мобильной лаборатории, созданной прямо на сцене, дымилось, пенилось, искрилось и сияло. А приглашённый в качестве звёздного ассистента Евгений Папунаишвили испытал непосредственно на себе новый безупречный пятновыводитель.

Радик Хабиров к своему предмету - физике - подходит как научный исследователь. В студии он ловил молнии и исследовал природу электричества. а Андрей Лётцев развлекал зрителей ошеломительными математическими трюками. Он учил гостей студии определять собственный возраст по размеру ноги, подсчитывать сумму пин-кодов и играть в кубики. Как заметил ведущий шоу Дмитрий Шепелев, "никогда ещё математика не была такой азартной".

В итоге победителем всероссийского проекта стала Екатерина Сигарёва - учитель химии МАОУ "Школа информационных технологий №26" города Липецка.

Шоу "Классная тема!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Для меня эта победа - победа над собой. Вся история участия в "Классной теме!" для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нём было чем-то невероятным и недостижимым! Вывод один: возможно всё и даже больше! Действуйте, и у вас всё получится, пусть и не с первого раза!", - сказала довольная победительница.