В эту субботу, 12 ноября, гостьей нового выпуска шоу НТВ станет Надя Ручка. Певица, которую поклонники ласково называют «Чёрненькой» из «Блестящих», расскажет о том, как пережила насилие, почему рассталась с Ильёй Зудиным и как встретила мужчину своей мечты.

Надя много лет отдала коллективу «Блестящие», а сейчас наслаждается ролью жены и мамы. В 2017 году певица подарила мужу Денису Боярко сына Льва и с головой ушла в материнство. Из эффектной певицы получилась прекрасная мама, заботливая и любящая. В сыне она не чает души и готова рассказывать о его успехах часами.

В это трудно поверить, но никакой семьи у Нади могло бы не появиться, ведь в юности она пережила насилие, после которого долго не подпускала к себе мужчин. Испытанный стресс певица пыталась облегчить при помощи алкоголя и девять месяцев подряд пила практически каждый день, не в силах справиться с собой. Сейчас она говорит об этом спокойно, потому что смогла побороть зависимость и выйти из этой битвы победительницей.

«Секрет на миллион». Надя Ручка. Пресс-служба канала НТВ.

К счастью, рядом оказались люди, сумевшие помочь Наде вернуться к нормальной жизни. Так, в студию «Секрета на миллион» придёт Илья Зудин, с которым у певицы был жаркий роман, так и не переросший в нечто большее. Мужчина расскажет, почему они с Надей не стали семьёй и не смогли прийти к компромиссу.

Кроме того, Ручка расскажет о том, что её связывало с Александром Серовым, на что она тратила солидные «блестящие» гонорары и почему засекретила собственную свадьбу.