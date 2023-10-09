Экзотическая "Лихорадка" разразилась в эфире телеканала "Россия 1"

Сегодня, 9 октября,в 21:20 на телеканале "Россия 1" состоится премьера многосерийной шпионской драмы "Лихорадка", которая ранее стала доступна подписчикам онлайн-сервиса "Смотрим". Зрителей ждут экзотические африканские локации в Кении, шпионские заговоры, борьба с вируса и, конечно, любовь.

Сериал "Лихорадка" - выдуманная история, снятая на основе реальных событий - крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либерии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 годов. Главные роли в сериале исполнили: Любовь Константинова, Евгений Воловенко-Масаи, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Никита Кологривый и другие.

В одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий (Евгений Воловенко-Масаи). К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу (Тереза Диуро), бывшая студентка Матецкого.

Сериал "Лихорадка". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Тем временем в Москве в НИИ вирусологии гениальный учёный, дочь Матецкого Полина (Любовь Константинова) работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придётся не только бороться за своё дело и любовь, отчаянно спасая тысячи жизней, но ещё и вычислять "крота", проникшего в их ряды.

15 смен российская группа провела в африканской саванне и на улицах Найроби, где были отсняты самые масштабные и яркие сцены сериала, отражающие местный колорит. Специально для этого этапа съёмок консультант-переводчик обучала наших актёров говорить на языке суахили, а 120 жителей племени масаи принимали участие в съемках в качестве артистов массовых сцен.

"Всё началось с действительно интересного сценария, который я читал с упоением, как роман: история интригует, требует внимания - это огромное удовольствие, - рассказывает Евгений Воловенко-Масаи. - Единственное, что смущало - опять положительный персонаж. Но я всегда рад работе - это новый опыт, новые испытания, новые приключения. Поездка в Африку - это вообще невероятный сюрприз!"

Сериал "Лихорадка". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Ещё исполнитель главной роли признался, что в Африке ощутил себя, как дома, научился налаживать диалог, много общался с местными жителями, обрёл много новых друзей. Представители племени масаи сочли его "своим" и неоднократно обращались к артисту - "масаи". И после всех пережитых им в Африке приключений и впечатлений, актёр в знак уважения решил добавить к своей фамилии в титрах этого проекта - "масаи". "Я подумал, что это будет заслуженно", - улыбается Евгений.