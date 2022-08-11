Пока весь мир замер в ожидании мощного противостояния сериалов «Властелин Колец» и «Дом дракона» (приквел «Игры престолов»), на наших просторах ожидается не менее масштабная битва за российский трон и сердца зрителей. Почти одновременно Первый канал и «Россия 1» объявили о начале съёмок многосерийных телефильмов, главной героиней которых станет Екатерина Великая.

Имперские амбиции

Личность императрицы всегда вдохновляла сценаристов и режиссёров — ведь эта женщина сумела пройти путь от заштатной немецкой принцессы и нелюбимой жены до главы государства. В советское время, видимо, классовая ненависть не позволяла уделить одиозной персоне должное внимание, поэтому чаще всего она появлялась в эпизодах. Но в нашей время одна из самых ярких, неоднозначных и многогранных фигур российской истории не могла не привлечь к себе внимание.

Марина Александрова — исполнительница главной роли в сериале «Екатерина». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Юлия Снигирь — исполнительница главной роли в сериале «Великая». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В 2014 году на канале «Россия» вышла костюмированная драма «Екатерина», а год спустя Первый канал показал сериал «Великая». Создатели проектов показывали политические события, влияющие на ход российской истории, но главный акцент всё же сделан на личной жизни Екатерины. Невольными конкурентками стали Марина Александрова и Юлия Снигирь. Оба фильма были тепло приняты и зрителями, и критиками, но «Россия 1» продолжила снимать новые сезоны истории, а Первый канал взял паузу, из-за чего все сделали вывод, что «Россия» «битву Екатерин» выиграла.

Марина Александрова — исполнительница главной роли в сериале «Екатерина». Пресс-служба канала «Россия 1».

Ответный ход

И вот — информационная бомба! Спустя 7 лет Первый канал начал снимать сериал «Великая. Фильм второй». Главную роль в нём исполнит Елизавета Боярская, которая заменит игравшую в оригинале Юлию Снигирь.

Действие развернётся после коронации Екатерины II и будет развиваться на протяжении нескольких лет. Война с Турцией, европейские интриги, заговор с попыткой возвести на престол полоумного Иоанна Антоновича, эпидемия оспы, потом чума в Москве, появление на политическом поле мнимой дочери Елизаветы, Пугачёвский бунт — всё это делает правительницу только сильнее.

Рабочий момент съёмок сериала «Екатерина». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Казалось бы, всё это мы уже видели в предыдущих сезонах «Екатерины», но слова исполнительницы главной роли оставляют проекту шанс на внимание зрителей. «Скажу честно, Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе как в российском, так и в мировом, и потому хочется максимальной безответственности и полёта фантазии. Нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России», — говорит о роли Елизавета Боярская.

В проекте также заняты Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Софья Синицына. Снимает сериал для кинокомпании «Марс Медиа» режиссёр Сергей Гинзбург («Зорге»).

Новые фавориты

Открытый финал «Елизаветы» давал повод полагать, что телеканал «Россия» нашёл себе новую фаворитку среди российских монархов и продолжит рассказывать её историю, но ход вечных конкурентов, видимо, заставил боссов второй кнопки пойти в лобовую атаку!

Съёмки сериала «Екатерина. Фавориты». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Телеканал «Россия 1» начал съёмки уже четвёртого сезона своей саги, посвящённой судьбе самой могущественной женщины на российском престоле. В новой главе, получившей название «Фавориты», Марина Александрова снова вернётся к прославившей её роли.

1779 год. Императрица Екатерина II — на пике своего величия. Однако и личная жизнь императрицы полна страстей — новые фавориты то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится её настоящей любовью. Но государыня не забывает и о государственных планах. И среди них — манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков). Но тот не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца!