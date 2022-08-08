Давно мы такого не видели — в телеэфире и Сети на этой неделе нас ждёт сразу 8 премьер! Тут и новый виток противостояния героя Павла Деревянко с волейболистками, и земная жизнь инопланетянина, и настоящая жизнь непутёвой героини реалити-шоу, и взрослая жизнь зумеров, и поиск маньяка с фирменным почерком и много чего другого. Всё самое интересное — в нашей подборке самых крутых новинок недели.

«Дылды 3» ( 16+, СТС)

Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба телеканала СТС.

Комедия. В новом сезоне спортивной комедии амбициозному, но сложному специалисту Михаилу Ковалёву (Павел Деревянко) снова придётся тренировать девушек. Уход из предыдущего клуба даётся тренеру нелегко, и помочь ему могут только психотерапия чудо-доктора (Максим Лагашкин) и волейбол: на этот раз — пляжный. Но заново обрести уверенность в себе — непростая задача, тем более с таким напарником, как Лера (Анастасия Стежко) — второй тренер команды и ярая феминистка. И именно ей предстоит поставить под сомнение все принципы неисправимого грубияна и сексиста.

пн-чт, СТС, 19.00.

«Засланец из космоса» ( 16+, ТВ-3)

Кадр из сериала «Засланец из космоса». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Фантастическая комедия. «Засланец из космоса» рассказывает о пришельце, получившем задание прилететь на Землю, притвориться человеком и подготовить вторжение инопланетян — ведь у людей как-то не выходит стать достойной существования расой. Но всё идёт не по плану с самого начала.

НЛО терпит крушение в городке Пейшенс в штате Колорадо. Корабль восстанавливать сложно и долго, и гостю из космоса приходится постепенно адаптироваться к жизни с людьми. Он занимает тело доктора Гарри Вандершпигеля, вынужденно становится единственным в Пейшенсе врачом и параллельно учит английский язык по сериалу «Закон и порядок».

По его следу идут агенты американских спецслужб, а сам доктор-самозванец то и дело балансирует на грани разоблачения, так как оказывается совершенно не знаком с человеческими нравами и чувствами. А главное, его начинает всё больше терзать вопрос — так всё-таки достойны ли люди существования или нет?

Сериал «Засланец из космоса» представляет собой коктейль из жанров, в котором можно найти ноты чёрной комедии, драмы, детектива и триллера. И он настолько нравится зрителю, что недавно был официально продлён на третий сезон — ещё до премьеры продолжения второго. А на «Кинопоиске» отечественные зрители оценивают проект на целых 8,1 балла из 10. ТВ-3 покажет проект в дубляже, а главного персонажа озвучил «официальный голос» Роберта Дауни — Владимир Зайцев.

пн-чт, ТВ-3, 20.00

«Короче 2» ( 16+, ТНТ)

Постер сериала «Короче 2». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Комедия. Второй сезон комедийных скетчей продолжает рассказывать о том, о чём 35-летние предпочитают молчать, но теперь в сериале появляется и женский взгляд. И герой, и героиня находятся на новом этапе жизни под названием «серьёзные отношения». Правда, после появления постоянной девушки, поводов для беспокойства у героя Бориса Дергачёва стало даже больше. Понравится ли она друзьям? Понравятся ли друзья ей? Найдёт ли пара общие интересы? И главное, как она будет справляться с неизбежными конфликтами и обоюдными приступами ревности?

пн-чт, ТНТ 20.00

«Нереалити» ( 16+, ТНТ)

Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Социальное драмеди Анны Пармас о бывшей звезде реалити-шоу, которая начинает жизнь с чистого листа. 10 лет Рита провела на проекте под пристальными взглядами миллионов телезрителей, но теперь она вынуждена вернуться домой.

В родном провинциальном городке её все ненавидят и считают злой интриганкой, поэтому Рита не может найти работу и постоянно сталкивается с агрессией в свой адрес. Стиснув зубы, девушка продолжает упрямо идти к своей цели. Она готова на всё, чтобы восстановить своё доброе имя и вернуть семью.

В главных ролях: Ольга Дибцева, Мира Малахова, Виталий Даушев, Инга Оболдина, Николай Фоменко.

пн-чт, ТНТ, 21.00

«Новенькие» ( 18+, START)

Кадр из сериала «Новенькие». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Драма. Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой весёлой девчонки из компании, Леры (Елизавета Запорожец), он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть её интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев. Почему в мире взрослых не так уж и классно? Все ответы — в сериале «Новенькие».

Главную роль в сериале исполнил Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»). К уже известному актёрскому составу присоединился Анар Халилов, запомнившийся зрителям по главной роли в проекте «Этерна». В сериале также сыграли: Анна Демидова («Мамы чемпионов»), Иван Лаврухин («Ловец снов»), Виталий Щербина («Пингвины моей мамы», «Триггер»), Иван Рысин («Инсомния») и другие.

С 10 августа в онлайн-кинотеатре START.

«Закрыть гештальт» ( 18+, ОККО , «Кинопоиск»)

Постер сериала «Закрыть гештальт». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Сатирическая комедия. Авторы комедии «Проект „Анна Николаевна“» режиссёр Максим Пежемский, сценарист Дмитрий Лемешев и шоураннер Дмитрий Нелидов представляют историю о назойливых душах, которые никак не могут обрести покой и пристают к единственному человеку, способному их увидеть.

Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная тёща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Фёдора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет.

Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

Главные роли сыграли Александр Ильин-младший и Денис Власенко. В сериале также снимались Юлия Ауг, Фёдор Лавров, Анастасия Крылова, Павел Майков, Николай Шрайбер, Александр Баширов и другие.

С 11 августа в онлайн-кинотеатре ОККО и на «Кинопоиске».

«Зверобой» ( 18+, PREMIER)

Постер сериала «Зверобой». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Детектив. Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил тяжкое преступление, тюрьма — слишком мягкое наказание.

Но погибший оказывается медийной персоной, и, чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге.

Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берётся за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне…

Главные роли в сериале исполнили Павел Чинарёв, Марина Ворожищева, Фёдор Лавров, Александр Голубков.

С 11 августа в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Порт» ( 16+, WINK)

Постер сериала «Порт». Пресс-служба онлайн-кинотеатра WINK.

Детектив. Лев Гарин — харизматичный и привлекательный коррумпированный таможенник. «Плохой» по общепринятым понятиям, но «хороший» в рамках конкретной интриги.

История начинается с громкого преступления: бесследно исчезли крупный предприниматель Платон и его жена Ариадна, которая по совместительству была возлюбленной Льва. Главный герой поставлен перед выбором: уступить шантажистам и поставить под угрозу свою карьеру — или не уступить и поставить под угрозу жизнь Ариадны.

По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя. Уже не рассчитывая спастись самому, но отчаянно пытаясь найти способ спасти семью, Лев стремится понять, кто и за что мстит ему так последовательно и изощрённо…

Режиссёром проекта студии «Среда» стал Нурбек Эген («Шерлок в России», «Алиби»). В ролях: Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец, Дарья Мингазетдинова, Сергей Козик, Михаил Тройник.

С 13 августа в онлайн-кинотеатре WINK.