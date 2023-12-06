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"Есть надежда выйти замуж за принца!": романтическое реалити "Дом отдыха "Ягодка" закончилось помолвкой

На "Пятнице!" завершился первый сезон реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка", в котором одинокие мужчины и женщины от 40 до 60 лет искали любовь. Программа закончилась на высокой ноте - одна пара приняла решение поженится, и ещё три продолжат свои отношения после проекта.

Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".

На финальной церемонии проекта собрались как оставшиеся, так и ранее выбывшие участники. Неожиданно для всех 39-летний строитель Иван Кондратьев сделал предложение руки и сердца 43-летней домохозяйке с шестью детьми Александре Макиевской.

Их союз сложился в первых сериях реалити, однако на третьей неделе проекта пару разрушила новая участница, после чего Александра покинула шоу. Влюблённые признались, что решение о воссоединении за пределами "Дома отдыха "Ягодка" не заставило себя долго ждать. "Нас специально разлучили, чтобы отношения стали только крепче", - считает Иван.

Реалити-шоу &quot;Дом отдыха &quot;Ягодка&quot;.
Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".

Кроме того, свои отношения за рамками проекта решили продолжить ещё три пары: победители шоу 59-летний врач Александр Десятерик и 42-летняя бизнес-леди Евгения Глебова, 43-летний психолог Роман Безверхий и 36-летняя модель Юлия Брянцева, а также 46-летний юрист Алексей Молчанов и 44-летняя дачница Елена Якубинская. "Я очень рада, что встретила здесь именно Александра. Он самый настоящий, мужественный, сильный, добрый и честный. Мы с ним теперь главные ягодки проекта! Только не называйте нас "сухофрукты", - шутила Евгения Глебова, после объявления результатов.

Реалити-шоу &quot;Дом отдыха &quot;Ягодка&quot;.
Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".
Реалити-шоу &quot;Дом отдыха &quot;Ягодка&quot;.
Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".
Реалити-шоу &quot;Дом отдыха &quot;Ягодка&quot;.
Реалити-шоу "Дом отдыха "Ягодка".
Пресс-служба телеканала "ПЯТНИЦА!".

"Дом отдыха "Ягодка" - романтический эксперимент телеканала "Пятница!", в котором одинокие мужчины и женщины от 40 до 60 лет ищут свою любовь. В этом им помогают их дети, которые в секрете от родителей следят за ними, устраивают свидания и романтические приключения своим папам и мамам.

Проект продлён на второй сезон.

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