В субботу, 24 декабря, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет Евгений Плющенко. Олимпийский чемпион расскажет, почему распался его первый брак, вспомнит, как боролся за жизнь мамы, и поделится секретами воспитания чемпионов.

В историю любви Евгения Плющенко и Яны Рудковской многие не верили. Уж больно идеальной и глянцевой она казалась. Влюблённые не скрывали на публике нежных чувств, легко делились очень личными подробностями и всё делали словно напоказ. Однако супруги вместе уже много лет, они воспитывают двоих совместных сыновей и явно не собираются расставаться.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Больше всего отцовского внимания достаётся среднему сыну, которого поклонники пары знают как Гном Гномыча. Девятилетний Саша Плющенко уже сейчас неплохо зарабатывает и мечтает обойти отца на льду. Саша растёт целеустремлённым, волевым и дисциплинированным, поэтому у него наверняка всё получится.

Евгений не только прекрасный отец, но и замечательный сын. Он много лет боролся за жизнь мамы, тратя на её лечение колоссальные суммы, а сейчас отлично ладит с тёщей, которая искренне восхищается своим замечательным зятем.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

И всё же и этой дружной творческой семье есть что скрывать. Ведущая Лера Кудрявцева предложила Евгению и Яне, которая присутствовала в студии, вместе открыть конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей. Почему ведущая сделала для пары такое исключение? Как отреагировали супруги на действительно очень личный вопрос? И согласились ли отвечать?