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Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе откроют заветный конверт в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 24 декабря, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет Евгений Плющенко. Олимпийский чемпион расскажет, почему распался его первый брак, вспомнит, как боролся за жизнь мамы, и поделится секретами воспитания чемпионов.

Телешоу "Секрет на миллион".
Телешоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В историю любви Евгения Плющенко и Яны Рудковской многие не верили. Уж больно идеальной и глянцевой она казалась. Влюблённые не скрывали на публике нежных чувств, легко делились очень личными подробностями и всё делали словно напоказ. Однако супруги вместе уже много лет, они воспитывают двоих совместных сыновей и явно не собираются расставаться.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Больше всего отцовского внимания достаётся среднему сыну, которого поклонники пары знают как Гном Гномыча. Девятилетний Саша Плющенко уже сейчас неплохо зарабатывает и мечтает обойти отца на льду. Саша растёт целеустремлённым, волевым и дисциплинированным, поэтому у него наверняка всё получится.

Евгений не только прекрасный отец, но и замечательный сын. Он много лет боролся за жизнь мамы, тратя на её лечение колоссальные суммы, а сейчас отлично ладит с тёщей, которая искренне восхищается своим замечательным зятем.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

И всё же и этой дружной творческой семье есть что скрывать. Ведущая Лера Кудрявцева предложила Евгению и Яне, которая присутствовала в студии, вместе открыть конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей. Почему ведущая сделала для пары такое исключение? Как отреагировали супруги на действительно очень личный вопрос? И согласились ли отвечать?

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