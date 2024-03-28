28 марта
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Теперь зрители будут решать судьбы участников "Битвы экстрасенсов"

Главный секс-символ групппы "На-На" впервые покажет жену и сына

В субботу, 30 марта, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станет Владимир Политов. Солист группы "На-На" расскажет, за что на него обижена мама, вспомнит, как начинались их отношения со второй женой, признается, почему переживает за дочь, и поделится своим очень личным счастьем.

"Секрет на миллион". Владимир Политов.
"Секрет на миллион". Владимир Политов.
Пресс-служба

Владимир Политов - примерный муж и отец. Он счастливо женат, и недавно молодая супруга Ольга подарила мужу сына Артёма. Знаменитый отец старается проводить с ребёнком как можно больше времени и охотно помогает жене. В студии "Секрета на миллион" Политов расскажет о том, где встретил избранницу и почему долгие пять лет её ото всех скрывал.

Артём - второй ребёнок певца. Старшая дочь Алёна родилась в первом браке Политова, она всего на пять лет младше супруги артиста. Несмотря на то, что брак родителей распался, Алёна сохранила с отцом тёплые отношения. Она замечательно ладит с его новой женой и с удовольствием проводит время с маленьким братом.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Владимир Политов.
"Секрет на миллион". Владимир Политов.
Пресс-служба

Однако если дочь обиды на ушедшего из семьи отца не держит, то мама Владимира Политова до сих пор с болью вспоминает годы его юности. Популярность группы "На-На" вскружила юноше голову, и он не всегда вёл себя как примерный сын. В студии "Секрета на миллион" мама Владимира Политова поделится своей болью, а Владимир получит шанс принести извинения.

В конце программы Владимир Политов традиционно получит из рук ведущей Леры Кудрявцевой конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей.

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