28 марта
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Теперь зрители будут решать судьбы участников "Битвы экстрасенсов"

Павел Воля и Ляйсан Утяшева покинули Россию ради Дубая

Поток реалити на ТНТ не остановить. В жарком Дубае начались съёмки съёмки третьего сезона реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. Отсняв второй блок программ в Самарканде, команда решила всё-таки вернуться в ОАЭ.

Телешоу "Выжить в Дубае 2".
Телешоу "Выжить в Дубае 2".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Идея этого реалити пришла нам в Дубае, первый сезон мы тоже сняли здесь, и, несмотря на большие возможности выбрать любую локацию, сердцем нас тянуло сюда, в дубайские пески. Поэтому мы здесь, вместе с участниками, чтобы снять для вас ещё один сказочно-красивый сезон шоу "Выжить в Дубае", - говорит Ляйсан Утяшева, ведущая передачи.

7 звёздных и 7 народных участников вновь поборются за главный приз проекта - 10 миллионов рублей. Для этого им необходимо пройти все испытания: роскошью самого дорогого отеля, жизнью в пустыне, но главное - испытание человеческими отношениями, ведь победит может только один.

Телешоу &quot;Выжить в Дубае 2&quot;.
Телешоу "Выжить в Дубае 2".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В этом сезоне в проекте меняются условия. Кто сразу отправится в отель, а кому придётся ночевать в пустыне, решит первое большое испытание. Никаких привилегий: участникам сходу придётся доказывать, что они достойны лучших условий на проекте.

Стоит напомнить, что в Дубае уже снимался первый сезон реалити. Его победителем стал футболист Павел Мамаев. На съёмки второго сезона проекта участники вместе с ведущими отправились в загадочный Самарканд. Главный приз получил участник из народной команды - цирковой тренер из ДНР Александр Лось.

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