Новый турецкий сериал "Чужие секреты" покажет, какие тайны скрывают богатые особняки Стамбула

Сегодня, 26 марта, подписчики онлайн-кинотеатра START смогут посмотреть первые серии нового турецкого хита "Чужие секреты в профессиональной многоголосой озвучке от студии MOYGOLOS. Драматические события разворачиваются в богатом районе Стамбула, где после смерти одной из горничных сразу несколько служанок отказываются верить в самоубийство девушки. Ведь все они знают слишком много секретов семей, в которых работают.

Главные героини - женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто - врёт своим близким, кто - играет на публику, скрывая истинное лицо.



Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем - совсем ещё юная девушка, у которой было много планов и амбиций - покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийством? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование.

Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.



Компанию Сонгюль составляют Хайрие и Медине, тоже горничные. Если Хайрие бойкая девушка и за словом в карман не лезет, то Медине, наоборот, скромная и честная, и ей предстоит сложный выбор: раскрыть секрет своей хозяйки или промолчать.



Сериал "Чужие секреты" (в оригинале - Kirli Sepeti, в дословном переводе "Грязная корзина"), стартовавший в сентябре прошлого года на канале NOW (бывший FOX), недавно достиг рекордных показателей популярности и вошёл в четвёрку самых обсуждаемых шоу Турции. Телеканал NOW (бывший - FOX) известен тем, что запустил такие сериалы, как "Постучись в мою дверь", "Искупление", "Запретный плод".

Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Чужие секреты". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

"С первой серии мы получали положительные отзывы, - говорит исполнительница роли Медине Джансу Тосун. - Главные героини нашей истории не просто горничные в жизнях других людей, они также чьи-то друзья, враги, люди, которым доверяют секреты. Думаю, зрителям нравится наблюдать за их жизнью, за столкновением богатых и бедных. Высокие оценки зрителей стали для нас настоящей наградой".

Главные роли в сериале сыграли Айча Бингёль, Джерен Морай, Джансу Тосун, Халиль Ибрагим Джейхан, Гёзде Седа Алтунер, Мелиса Дёнгель, Бестемсу Оздемир, Серхат Мустафа Кылыч, Онур Бэй и другие.