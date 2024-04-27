27 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Телешоу
Равшана Куркова стала ведущей детской версии шоу "Суперниндзя"

5 хитростей выращивания рассады томатов

Нет огорода, где бы не росли томаты! Вроде все умеют выращивать рассаду томатов, но почему же у кого-то она вырастает крепкой и даёт отличный урожай, а у кого-то - нет? Ответ прост: существуют неочевидные тонкости, которые нужно знать!

Рассада.
Рассада.
freepik.com/Freepik

1. Объём грунта

Кажется, если высадить семена сразу в большой объём грунта, чтобы потом растишки не пересаживать, то рассада будет расти лучше: корневой системе просторно и стресса от пересадки можно избежать... Но на практике получается наоборот: рассада, которая росла в идеальных условиях, после высадки показывает худшие результаты, чем та, которая росла в "спартанских" (но не плохих!) условиях.

В маленьком объёме грунта корни растут, потом сталкиваются с ограничением (когда объём рассадной ёмкости освоен), переживают пересадку в больший объём, испытывая стресс. И так несколько раз по мере роста рассады. В итоге томат привыкает мобилизовываться, переживать стрессовые условия, он всегда "в тонусе", растет выносливым, а значит, хорошо покажет себя в период плодоношения.

Совет: урожайность будет выше, если рассаду высаживать в общий ящик, кассеты или 50-граммовые пластиковые стаканчики, а потом пересаживать в больший объём по мере роста. Посейте семена в минимальный объём грунта, потом распикируйте в ёмкости по 200-300 г, затем ещё раз. Минимальный объём грунта для взрослой рассады - 1 л.

2. Изменение дневной и ночной температуры

В природе ночью холоднее, чем днём, и это очень нравится томатам. В квартире создать такие условия сложно. Если у вас есть возможность регулирования батарей отопления, на ночь температуру лучше снижать. Оптимальная температура днём - 20-24 градуса, ночью - 15-18 градусов.

Совет: если возможности регулировать температуру батарей отопления нет, на ночь их можно завесить мокрыми махровыми полотенцами - влажность в помещении будет выше.

3. Смыкание листьев

Рассада будет вытягиваться и тогда, когда посадка очень плотная. Как только сомкнутся листочки отдельных растений, рассада стремительно пускается в рост, стараясь избежать затенения от более резвых соседей.

Рассада.
Рассада.
freepik.com/Freepik


Совет: чтобы избежать вытягивания, нужно расставить стаканчики пошире во избежание контакта листовых пластин. И поступать так следует каждый раз по мере роста. Не используйте регуляторы роста при выращивании рассады - это непременно негативно отразится на развитии растений!

4. Закаливание рассады

Все знают, что закаливание полезно для рассады, но многие пропускают этот этап, а зря! Закалённая рассада хорошо приживается и рано вступает в период плодоношения. За 10-12 дней до высадки томатов на постоянное место для закаливания постепенно понижают температуру до 14-16 градусов днём (можно приоткрыть фрамугу в комнате). А в последнюю неделю перед высадкой рассаду выносят на улицу или на холодный балкон - сначала на несколько часов, потом на полдня, на целый день. Не забывайте притенять растения, чтобы они не
получили солнечный ожог!

5. Свет

Рассада томатов склонна к вытягиванию. Для того чтобы стволик был крепким, междоузлия короткими, а рассада коренастой, очень важно иметь хорошее освещение. Если сеять семена в апреле и выращивать рассаду на южных или
западных окнах, то можно обойтись и без досветки. Но при выращивании рассады в марте или на северном окне использование фитосветильников обязательно! Важно обеспечить интенсивное освещение в течение 14-16 часов днём, а ночью - полную темноту. Если ночью в окна светят уличные фонари, растения будут неизбежно тянуться к источнику света.

Совет: без хорошего света днём и полной темноты ночью вырастить "коренастую"рассаду не получится! Помогут фитолампы и рулонные шторы с эффектом блэкаут.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость