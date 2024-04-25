Как совместить растения под одной тепличном крышей

Сейчас на многих участках можно увидеть теплицу. В нашем регионе без укрытия урожай не вырастить. Как совместить растения под одной крышей, чтобы все они комфортно себя чувствовали и хорошо плодоносили?

В идеале для каждой культуры нужна отдельная теплица. В таком случае можно соблюсти все требования по уходу за ней. Но не на каждом участке хватит места для нескольких добротных сооружений. Поэтому приходится прибегать к совмещённым посадкам.

Общие правила совмещённых посадок

Главный вопрос, которым задаётся дачник, заселяя теплицу: какие растения могут жить рядом, а какие - нет? И здесь надо учитывать многие факторы. Потребность в освещённости, влажности воздуха и почвы, совместные вредители, потребность в питательных веществах.

Логично предположить, что рядом с растениями, сильно истощающими почву, лучше посадить нетребовательные к её качеству культуры. Теневыносливые растения будут хорошо себя чувствовать рядом с высокими, которые будут их притенять. При этом не забывайте учитывать и конструкцию теплицы: она тоже диктует свои правила. Если свод у сооружения полукруглый, значит, самое высокое место в центре. Именно здесь и стоит сажать рослые и длинные растения. Хорошо, если, теплица имеет двери с обоих торцов. Тогда есть возможность при помощи элементарных загородок из полиэтилена или даже простых занавесок поделить теплицу на две части, в каждой из которых можно создать свой особенный микроклимат.

Выбираем соседей

Самые популярные культуры, выращиваемые в теплицах, - томаты и огурцы. Но именно для них требуются совершенно разные условия выращивания. Огурцам необходима высокая влажность. При недостатке воды они не будут развиваться, плоды вырастут мелкими и горькими. Томаты же, наоборот, от переизбытка влаги страдают грибковыми заболеваниями, а плоды трескаются и на вкус становятся водянистыми.

Что же делать? Во-первых, развести томаты и огурцы по разным углам теплицы. Помидоры посадить ближе к выходу, так как они нуждаются в свежем воздухе, а огурцы разместить подальше. Для надёжности можно между огурцами и томатами поставить перегородку. Можно создать также надёжную живую ширму, посадив рядом с томатами спаржевую фасоль. В теплице она растёт намного лучше, чем в открытом грунте. Четыре-пять кустов обеспечат семью полноценным урожаем. Перцы и баклажаны можно посадить рядом с помидорами. Они любят чуть больше влаги, но тоже нуждаются в притоке свежего воздуха. Не стоит сажать рядом сладкий и горький перец. Они переопылятся, и получится у вас сладкий перец с горчинкой, а горький совсем несъедобный.

Не забывайте, что главный враг теплиц - загущенные посадки! Оставляйте растениям достаточно места для роста и развития. А разные культуры постарайтесь посадить так, чтобы они не соприкасались листьями друг с другом.