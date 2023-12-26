"Хотел немножко похулиганить": в шаге от финала жюри "Шоу Аватар" разоблачило Соловья-разбойника

В эфире телеканала НТВ состоялся второй полуфинал "Шоу Аватар". Многим из оставшихся на проекте участникам удаётся мастерки "водить за нос" членов жюри, поэтому им до сих пор не удалось раскрыть их личности. Тем более было обидно вылететь в шаге до финала певцу, который управлял цифровым аватаром Соловья-разбойника.

По итогам полуфинала второго сезона в номинации оказались Змей Горыныч, исполнивший песню Сергея Лазарева "Зачем придумали любовь", Садко, который выступил с песней Luna итальянского певца Алессандро Сафина, и Соловей-разбойник. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Жюри решило первым раскрыть аватар Соловья-разбойника. Все судьи сказали, что это певец Родион Газманов, и оказались правы.

"Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Шоу Аватар" стало для меня потрясающей возможностью спеть те песни, которые я раньше не пел, но очень хотел. Это классный проект! Конечно, обидно уходить за шаг до финала. Я выбрал аватар Соловья-разбойника, потому что хотел отойти от своего образа, почувствовать творческую свободу и немножко похулиганить, - всё это получилось. Самым сложным оказалось совмещать пение в непривычной для себя манере и движения по сцене, на которой физически ты не находишься, а ориентируешься только по намеченным точкам. В начале своего пути в проекте я думал, что меня быстро рассекретят и отправят домой. Но этого не случилось, поэтому я осмелел и начал шутить с судьями. Это было весело!", - сказал выбывший из шоу Родион.

"Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Соловей-разбойник исполнил хит группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама". Ида Галич предположила, что за этим аватаром стоит Влад Соколовский, Сергей Лазарев назвал имя Алексея Воробьёва, а Марк Тишман решил, что это Сергей Мазаев. Спустя неделю этот цифровой герой вышел на сцену с песней Da Ya Think I'm Sexy? британского певца Рода Стюарта, и жюри выдвинули ещё несколько версий: Тимур Родригез, Влад Топалов и Стас Пьеха.

"Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Когда Соловей-разбойник исполнил в третьем выпуске песню Creep рок-группы Radiohead, Сергей Лазарев первым предположил, что управлять этим цифровым героем может Родион Газманов. Появления этого сказочного персонажа на сцене с песнями "Хобби" Anna Asti и Филиппа Киркорова, "Ума Турман" группы Uma2rmaH, Smooth американской рок-группы Santana и певца Роба Томаса, "На меньшее я не согласен" Николая Носкова лишь укрепили версию, что это Родион Газманов, но иногда члены жюри думали, что Соловьём-разбойником может управлять не Родион Газманов, а его отец. Но после выступления с хитом Try певицы Pink у членов жюри не осталось сомнений, что аватаром Соловья-разбойника управляет Родион Газманов.

"Шоу Аватар". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Родион, для меня встреча с тобой - это исторический момент. Когда-то в городе Балтийске Калининградской области было региональное телевидение, где я впервые услышал "Люси". Ещё до клипа и до всесоюзного бума этой песни, и не успел оглянуться, как тебя знал весь СССР. Внутренне я понимал: "Раз у него получается, значит и у меня получится". По сути, я рос вместе с твоим творчеством. Я очень рад познакомиться с тобой лично", - поприветствовал напоследок участника Тимур Батрутдинов.