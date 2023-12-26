"Хотел немножко похулиганить": в шаге от финала жюри "Шоу Аватар" разоблачило Соловья-разбойника

По итогам полуфинала второго сезона в номинации оказались Змей Горыныч, исполнивший песню Сергея Лазарева "Зачем придумали любовь", Садко, который выступил с песней Luna итальянского певца Алессандро Сафина, и Соловей-разбойник. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Жюри решило первым раскрыть аватар Соловья-разбойника. Все судьи сказали, что это певец Родион Газманов, и оказались правы.
"Шоу Аватар" стало для меня потрясающей возможностью спеть те песни, которые я раньше не пел, но очень хотел. Это классный проект! Конечно, обидно уходить за шаг до финала. Я выбрал аватар Соловья-разбойника, потому что хотел отойти от своего образа, почувствовать творческую свободу и немножко похулиганить, - всё это получилось. Самым сложным оказалось совмещать пение в непривычной для себя манере и движения по сцене, на которой физически ты не находишься, а ориентируешься только по намеченным точкам. В начале своего пути в проекте я думал, что меня быстро рассекретят и отправят домой. Но этого не случилось, поэтому я осмелел и начал шутить с судьями. Это было весело!", - сказал выбывший из шоу Родион.
В первом выпуске Соловей-разбойник исполнил хит группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама". Ида Галич предположила, что за этим аватаром стоит Влад Соколовский, Сергей Лазарев назвал имя Алексея Воробьёва, а Марк Тишман решил, что это Сергей Мазаев. Спустя неделю этот цифровой герой вышел на сцену с песней Da Ya Think I'm Sexy? британского певца Рода Стюарта, и жюри выдвинули ещё несколько версий: Тимур Родригез, Влад Топалов и Стас Пьеха.
Когда Соловей-разбойник исполнил в третьем выпуске песню Creep рок-группы Radiohead, Сергей Лазарев первым предположил, что управлять этим цифровым героем может Родион Газманов. Появления этого сказочного персонажа на сцене с песнями "Хобби" Anna Asti и Филиппа Киркорова, "Ума Турман" группы Uma2rmaH, Smooth американской рок-группы Santana и певца Роба Томаса, "На меньшее я не согласен" Николая Носкова лишь укрепили версию, что это Родион Газманов, но иногда члены жюри думали, что Соловьём-разбойником может управлять не Родион Газманов, а его отец. Но после выступления с хитом Try певицы Pink у членов жюри не осталось сомнений, что аватаром Соловья-разбойника управляет Родион Газманов.
"Родион, для меня встреча с тобой - это исторический момент. Когда-то в городе Балтийске Калининградской области было региональное телевидение, где я впервые услышал "Люси". Ещё до клипа и до всесоюзного бума этой песни, и не успел оглянуться, как тебя знал весь СССР. Внутренне я понимал: "Раз у него получается, значит и у меня получится". По сути, я рос вместе с твоим творчеством. Я очень рад познакомиться с тобой лично", - поприветствовал напоследок участника Тимур Батрутдинов.