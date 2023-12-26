Стало известно, кто победил в шоу "Вызов" и выиграл 10 миллионов рублей

Съёмки проекта проходили в Дагестане, поэтому зрители "Вызова" не только следили за ожесточенной борьбой участников, но и имели возможность насладиться невероятными красотами гостеприимной республики. Победителями второго сезона стали актриса Анастасия Резник и биохимик Даня Калиникин. Примечательно, что в самом начале проекта участники были поделены на пары нейросетью. Искусственный интеллект оказался прав: Ася и Даня практически с самого первого дня проекта играли в паре, а благодаря их взаимопониманию им и удалось в итоге одержать победу.
В финале они боролись с сильными соперниками - блогером Сашей Стоуном и медиааналитиком Алисой Чубиной. Но эмоции, которые взяли верх над никогда не проигрываюшим Стоуном, сыграли не в пользу блогера.
"Я думаю, что мы действительно были достойны победы и делали всё, что от нас зависело. Не могу сказать, что что-то помешало или стало решающим фактором для меня. На победу в этом шоу влияет несколько моментов - это и удача, и физическая форма, и моральное состояние. Возможно, наши соперники просто оказались более сплоченными, так как они почти все шоу прошли вместе", - сказал разочарованный блогер.
Деньги, выигранные в проекте, победители потратят с пользой. Так, Ася Резник призналась, что направит часть средств в благотворительный фонд, постарается помочь кому-то из его подопечных. Даня Калиникин продолжит развивать свой социально-значимый проект по разработке системы мониторинга уровня глюкозы, которая облегчит жизнь людям, страдающим диабетом.