Как правильно организовать летнюю "зимовку" вещей

Подготовка зимних вещей к хранению - мероприятие обязательное, но редко кем любимое. Другое дело - доставать весенний гардероб, примерять лёгкие наряды, с удовольствием продумывать образы. Однако зимние вещи сами себя на хранение не уберут... Так что стоит уделить этому вопросу несколько часов, чтобы уберечь их от порчи, а себя - от чувства незавершённости.

Сначала ревизия

Первым делом осмотрите все вещи, которые нужно отправить на длительное хранение, и ответьте себе на вопросы: "Все ли вещи я буду носить на следующий год? Все ли они мне нравятся? Все ли удобны и по размеру?" Вероятно, от некоторых можно избавиться, освободив место на полках в шкафу для более нужной одежды.

Чистка вещей

Обязательный этап, которым зачастую пренебрегают. А зря. Во время носки на одежде остаются как видимые загрязнения, так и не очень. Например, следы от дезодоранта, небольшие невидимые пятна, которые со временем проявятся и по закону жанра окажутся на самом видном месте. Причём отстирать их спустя длительное время вряд ли получится.

Разбираем вещи по категориям

Прежде чем раскладывать чистые вещи на свободные полки, отсортируйте их. Сложите в отдельные коробки шарфы, шапки, перчатки, а также более габаритные предметы одежды. Во-первых, вы сразу поймёте, достаточно ли вам

будет полки в шкафу, или придётся выделить большую площадь в гардеробе. Во-вторых, это облегчит поиск нужной вещи в следующем сезоне.

Зимняя одежда. freepik.com/freepik

Упаковка на время хранения

Куртки и пуховики можно хранить как на вешалках в тканевых чехлах, так и в сложенном виде. Кроме того, куртки с синтетическим наполнителем отлично переносят хранение в вакуумных пакетах. А если взять пакет побольше, то можно упаковать сразу несколько курток, сэкономив место в шкафу.

Шубы хранятся в шкафу на вешалке, обязательно в чехле. Не забудьте положить в карман саше с лавровыми листьями, веточку мяты или лаванды. Это поможет сохранить одежду в целости и сохранности от насекомых-вредителей.

Шерстяные и вязаные вещи лучше хранить в картонных коробках или хлопковых мешочках, чтобы воздух мог циркулировать, иначе избавиться потом от неприятного запаха будет непросто. Но если пластиковые коробки вы предпочитаете картонным, то не поленитесь сделать в них отверстия для вентиляции воздуха. И помните про саше.Меховые шапки лучше хранить в картонной коробке или тканевом мешочке, предварительно набив газетой, чтобы не деформировалась форма головного убора.

Размещаем одежду в шкафу

Одежду, которая будет использоваться только через поздней осенью, удобнее хранить высоко и далеко, например на антресоли или балкон. Бывают также кровати с подъёмным механизмом и местом для хранения. Чем не подходящее место? А если в вашей кладовке стоит чемодан, то не стоит держать его пустым. Пусть его пространство займут вещи, которые вы наденете в следующем сезоне!