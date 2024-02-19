Как распознать разные виды кашля и правильно их лечить

Кашель наряду с насморком - один из самых распространённых симптомов простуды. Однако не думайте, что любой кашель лечится одинаково. Ведь сколько его видов - столько же и способов лечения. Как же его распознать?

Откуда что взялось?

Поверхность бронхиального "дерева" покрыта слоем слизи, к которой прилипает всё то, что мы вдыхаем с воздухом, - частички пыли и грязи, в том числе бактерии и вирусы. А ещё поверхность бронхов устлана мерцательным эпителием - особыми ресничками, которые благодаря ритмичным колебаниям позволяют слизи продвигаться снизу вверх и таким образом избавляют организм от "чужеземцев".



Когда человек заболевает, эпителий не справляется со своей функцией, слизь становится вязкой и начинает скапливаться в бронхах. Вот и оказывается, что кашлевой рефлекс выполняет очень полезную функцию верхних дыхательных путей - самоочищения. Представьте себе, что с его помощью мы с поистине ураганной скоростью - 50-120 м/с - освобождаемся от нежелательных микрочастиц или мокроты. Именно поэтому не старайтесь подавить кашель с помощью лекарств. Наша задача - превратить сухой кашель в продуктивный, влажный. Чем скорее это произойдёт, тем быстрее вы вернётесь в строй.

В зависимости от стадии симптомы кашля сильно разнятся, и одной таблетки от всех видов этого недуга не существует. Однако главная цель лечения на любом этапе - постараться не дать кашлю спуститься ниже.

ОРВИ: "верхний"

Чаще всего кашель начинается при попадании вирусов на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. При самой банальной вирусной инфекции мы услышим кашель сухой, горловой, приступообразный и изматывающий. Он может лишить заболевшего покоя и сна, надоедать окружающим своей громкостью, однако именно он считается поверхностным и самым безопасным. При сухом, "свежем" кашле мокроты практически нет, но в носоглотке скапливается слизь, которая стекает по задней стенке глотки и вызывает раздражающий кашлевой рефлекс.

Помощь. Никаких специальных лекарственных препаратов сейчас не требуется - только покой и тепло (домашний режим), обильное питьё (ягодный чай с малиной и чёрной смородиной; подогретая минеральная вода). Можно промывать нос солевым раствором, полоскать горло настоями трав или раствором пищевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).

Кашель. freepik.com/stockking

Ларингит: "лающий"

Если у больного отмечается першение в горле, осиплость и кашель становится "лающим", то, скорее всего, воспалительный процесс распространился на гортань и мы имеем дело с ларингитом.

Помощь. Можно поставить сухой компресс на область гортани, тёплые ингаляции (только без эфирных масел). Обязательно увлажните в комнате воздух: если нет специального прибора, повесьте мокрое полотенце на батарею или поставьте баночку с водой, дайте подольше покипеть на плите чайнику и т. п. И главный совет - нужно побольше молчать в течение нескольких дней, чтобы голосовые связки лишний раз не напрягались. Этот вид кашля самый опасный у детей до трёх лет. У них все инфекционные заболевания протекают намного быстрее, иногда молниеносно. Поэтому, если кашель ребёнка начал напоминать лай, не раздумывайте, немедленно вызывайте врача.

Трахеит: "сухой"

Воспаление слизистой оболочки трахеи говорит о том, что инфекция, к сожалению, начала спускаться. При этом заболевании кашель также сухой, мучительный. Характерная особенность - он усиливается, как правило, с утра, а ещё при выходе на улицу или при возвращении домой. Мокроты немного, и она плохо отделяется.

Помощь. На этом этапе полезны средства, усиливающие отделение мокроты (сироп корня солодки и алтея, отвары мать-и-мачехи, чабреца), ингаляции с содой.

Бронхит: "влажный"

Если грипп или другую вирусную инфекцию лечить неправильно или не отлежаться достаточное время, то воспалительный процесс может распространиться на бронхи. Кашель становится совсем другим: он уже глубокий, с сухими, свистящими хрипами. Мокрота при бронхите вязкая, зеленоватого цвета, откашливается с трудом.



Помощь. При своевременной диагностике бронхит можно вылечить и без антибиотиков, однако об этом лучше судить лечащему врачу. Показаны отхаркивающие средства по более интенсивной схеме, а также препараты с бронхорасширяющим действием.

Кашель. freepik.com/stockking

Пневмония: "глубокий"

Если врач поставил диагноз "воспаление лёгких" - это уже серьёзно. Кашель при этом заболевании глубокий, мучительный, с болезненными ощущениями за грудиной. Мокрота не отходит, температура тела постоянно повышена. Появляются слабость, одышка, боль в спине на поражённой стороне.

Помощь. Обязательное наблюдение врача! Поскольку пневмония - заболевание не чисто вирусной природы (к нему, как правило, присоединяются бактерии), то однозначно показано лечение с помощью антибиотиков. Плюс всё те же средства, помогающие вывести мокроту. А ещё массаж, физиотерапия (электрофорез, СВЧ- и УВЧ-терапия).

Кашлевой рефлекс выполняет очень полезную функцию верхних дыхательных путей - самоочищения. Со скоростью 50-120 м/с организм освобождается от нежелательных микрочастиц или мокроты.

Откуда хроника?

С инфекцией всё ясно, а вот как быть, если вы усердно пролечили кашель в течение двух-трёх недель или месяца, а он не проходит? Тогда можно заподозрить, что причина кроется в чём-то другом.



Аллергический. Помимо возбудителей инфекции кашель могут вызывать аллергены. Чаще всего этот вид кашля вызывают домашняя пыль и плесень. В таком случае самое важное - отыскать аллерген и устранить его. Этот вид кашля опасен тем, что может перерасти в бронхиальную астму, поэтому отнеситесь к нему со всей серьёзностью.



Сердечный. Длительный сухой кашель может быть связан с пороками сердца. Если кашель появляется после физической нагрузки или ночью, сопровождается одышкой и цианозом (посинением кожных покровов), то он может быть вызван сердечной недостаточностью. Некоторые препараты, понижающие давление, имеют побочным действием всё тот же кашель.

Каким бы ни был ваш кашель, без врачебного выслушивания с помощью фонендоскопа, без анализа крови, мокроты и рентгенологического исследования поставить точный диагноз вряд ли удастся. Поэтому не стоит заниматься самолечением, доверьтесь специалистам.

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