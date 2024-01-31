9 способов скорейшего возвращения бодрости духа и тела посреди зимы

Сил нет решительно ни на что, а хорошее настроение появляется не чаще, чем солнце. В разгар зимы усталость - дело настолько обычное, что мы научились воспринимать её как неотъемлемый атрибут сезона. Но это так же неверно, как и то, что для подъёма сил хорошо бы совершить недельный вояж в тёплые страны. Способы скорейшего возвращения бодрости духа и тела на самом деле очень просты. Источники энергии совсем рядом, в девяти шагах!

Не бояться сладкого

В глюкозе содержится масса энергии, которая помогает организму проснуться. С этим не поспорит ни один диетолог. Главное - не переусердствовать. Тост с мёдом на завтрак или мюсли с фруктами не прибавят вам лишнего веса, зато как взбодрят и поднимут настроение! Так же можно съесть парочку сладких фруктов, например бананов, которые усваиваются постепенно, поддерживая силы на постоянном уровне.

Меньше углеводов

Исследования Массачусетского технологического института показали, что углеводы повышают уровень серотонина в крови. Серотонин помогает регулировать наши биологические часы, а при переизбытке вызывает сонливость. Именно поэтому после богатого углеводами обеда так тянет вздремнуть. Перед мероприятиями, которые требуют повышенной бодрости, не стоит есть и много белковой пищи - её переваривание потребует большого количества энергии. Поэтому выбирайте трудноусвояемые углеводы, например, пшеничную кашу. А вот мясные и рыбные стейки и прочие мясные

изыски оставьте на вечер.

Долой кофеин

Кофе. freepik.com/senivpetro

Безусловно, кофе бодрит, улучшает кровообращение и мыслительную деятельность. Но уже на третьей чашке начинается обратный процесс, когда усталость не просто возвращается, а усиливается. Организм начинает воспринимать кофеин как нечто излишнее и выделяет энергию, чтобы поскорее от него избавиться.

Стремясь к свету

Зимой мы можем чувствовать себя усталыми просто от недостатка солнечного света. В это время года в крови повышается уровень мелатонина - гормона, вызывающего сонливость. Поэтому старайтесь как можно больше времени

проводить на свежем воздухе при дневном свете. Используйте любую минутку, например, прогуляйтесь пешком в обеденный перерыв. Или сходите погреться в солярий.

Долой засуху

Усталость, вялость и сонливость могут вызвать обезвоживание. Зимой от недостатка воды организм страдает не меньше, чем летом. Пейте столько воды, сколько сможете, но не меньше 1,5 литра в день. Пусть у вас всегда будет под рукой бутылочка минералки - на письменном столе, в машине, у кровати, и вы увидите, как легко вернётся к вам бодрость.

Больше движения

Прогулка. freepik.com/marymarkevich

Старайтесь больше двигаться. Но это не значит, что нужно пропадать в спортзале. Даже лёгкая физическая нагрузка стимулирует кровообращение и обогащает кислородом каждую клеточку организма, в том числе и мозг. А 20-30-минутная зарядка влияет на выработку эндорфинов, "гормонов удовольствия", улучшающих настроение.

Витаминный вопрос

Исследования доказывают, что недостаток брома, железа и магния вызывает низкую электрическую активность мозга. Поэтому, выбирая витаминно-минеральные комплексы, обратите внимание на содержание именно этих минералов.

Спокойной ночи и удачи

Плохой сон, его недостаток и даже переизбыток приводят к тому, что утром вы не чувствуете себя отдохнувшими. Чтобы хорошо выспаться, засыпайте примерно в одно и то же время и не ложитесь спать совсем голодными, съешьте хотя бы яблоко или лёгкий йогурт за полчаса до сна. Или выпейте перед сном травяной чай с ложкой цветочного мёда.

Дышите глубже

Для того чтобы быть в тонусе, необходимо контролировать своё дыхание - вдохи и выдохи должны быть глубокими и ровными. Следите за тем, как вы стоите или сидите: если ноги сжаты или перекрещены, значит, вы прерываете сообщение с землёй, из-за чего не происходит обмен энергией. Сидеть нужно упираясь ногами в землю, не скрещивая руки. И ещё на приток сил положительно влияют светлые цвета в одежде и в интерьере.