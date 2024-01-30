Кому выгодно брать больничный в 2024 году

С 1 января 2024 года в России изменится размер оплаты по больничному листу. Поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 19 242 рубля, изменится и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного.

1. Кто имеет право на больничный?

На оплачиваемый больничный может уйти только человек, который трудится по трудовому договору, в том числе срочному (замещение сотрудника). Если же вы работаете по гражданско-правовому договору или любому другому, то болеть придётся за свой счёт. Только за постоянных сотрудников работодатели делают отчисления в Фонд социального страхования (ФСС), поэтому и больничные оплачиваются только им.

2. На какую сумму рассчитывать?

Больничные рассчитываются из средней зарплаты специалиста за два прошедших календарных года. В 2024 году расчёты делаются исходя из зарплаты за 2022 и 2023 годы. Также многое зависит от стажа. Если стаж работника превышает 8 лет, то ему компенсируют 100% среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет оплата составит 80%. При стаже менее 5 лет - 60%. Если стаж менее полугода, работнику выплачивается минимальное пособие. Первые три дня больничного оплачиваются за счет средств работодателя, после этого - за счет средств бюджета Социального фонда России (СФР).

3. Как влияет на выплаты минимальная и максимальная сумма больничных?

Это установленные законом суммы, за пределы которых нельзя выходить при расчёте больничных. В 2024 году минимальная сумма больничного за месяц не может быть меньше МРОТ - 19 242 руб. То есть день больничного не может стоить меньше, чем 632,61 руб, даже если ваш средний дневной заработок меньше. Так же работает максимальная сумма, установленная законом. Даже если вы зарабатываете миллионы, за день больничного в 2024 году вы получите не более 4040 руб.

4. Сколько можно сидеть дома с больным ребёнком?

Зависит от возраста отпрыска и от способа лечения. Например, если вашему чаду меньше 8 лет, то больничный выдают без ограничения, вне зависимости от того, лечите вы его дома или лежите с ним в стационаре. Если ребёнку от 8 до 15 лет, можно брать единоразово не более 15 дней. С более старшими детьми больничный дают только при серьёзных заболеваниях.

5. Что делать, если стаж большой, но в этой фирме вы работаете недавно?

Чтобы получить нормальную выплату по больничному, вам нужно будет предоставить в бухгалтерию справки о доходах с предыдущих мест работы за последние два года. Иначе получите минимальное пособие.

6. Можно ли не брать больничный, если заболел на удалёнке?

Тут всё зависит от договорённости с работодателем. По закону на удалёнке вы также имеете право взять больничный и не подходить к компьютеру. Однако, если выплата по больничному однозначно будет меньше зарплаты, а вы не так уж плохо себя чувствуете, возможно, имеет смысл поработать.