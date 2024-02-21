Как сделать живот плоским и накачать пресс без вреда для здоровья

За окном зима, но оглянуться не успеем, как наступит время купальников и коротеньких маечек. Впрочем чувствовать себя красивой и быть в отличной форме хочется всегда. Тем более всегда найдётся подходящий повод продемонстрировать всем окружающим подтянутый, плоский животик и тонкую талию. Но проще выиграть в современном мире кресло генерального директора, чем добиться такого же плоского и рельефного пресса, как у представителей противоположного пола. Давайте разберёмся, как сделать живот плоским и как накачать пресс. В этом нам помогут различные секреты и специальные упражнения для пресса.

Не щадя живота своего!

Так не хочется верить в то, что всеобщая женская мечта о красивом прессе практически недостижима, хотя головой каждая из нас понимает, что дамская физиология завязана на фертильности, и жирок вокруг талии и пупка природа поместила именно для того, чтобы мы могли выносить младенца все девять месяцев, не заставляя его фактически голодать, высасывать из нас последние соки, оставляя защитный слой на случай амортизации. Но ведь никто не запретит нам мечтать... А если очень захотеть, то... Тренеры, которые помогают нам добиться идеальных форм, клянутся, что для женщин сделать живот плоским и заиметь шесть заветных кубиков - вполне достижимая реальность. Но если вы уже положили полгода времени и усилий на ежедневные упражнения для пресса - скручивания и поднятие попеременно верхней и нижней части корпуса, а результата всё нет, значит, к проблеме надо подойти с другой стороны.

Кроме регулярных занятий в зале, сделать животик плоским поможет ежедневная невидимая гимнастика - расслабляйте пресс на вдохе и втягивайте его на выдохе, стараясь не сбивать дыхания.

Комплекс нагрузок и питание

Для начала проконсультируйтесь с доктором или тренером, которые помогут вам измерить процент подкожного жира на животе. Ведь именно под ним может прятаться красивый пресс и кубики, а если не согнать этот самый спасательный круг из жирка, то регулярные упражнения для пресса сделают вашу талию не тоньше, а скорее наоборот. Мышцы-то растут, а слой жира при этом не уменьшается. Вы трудитесь, а джинсы на талии застегивать всё сложнее. И вас продолжает беспокоить всё тот же вопрос - как накачать пресс! К тому же жир на животе влечёт за собой риск развития гипертонии, повышение уровня холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы и являются одним из факторов развития инсулинзависимого диабета. Так что для начала придётся избавиться от жировых отложений на корпусе.

Кардио-тренировка. freepik.com/serhii_bobyk

Как сделать живот плоским и избавиться от жира на животе? Правильно подобрать комплекс нагрузок. Дело в том, что все известные упражнения для пресса разработаны для худых людей, у которых результаты будут видны уже наутро после первого занятия. Если же ваше тело покрыто равномерным слоем жирка, то с помощью одних только упражнений для пресса плоского живота вам не видать.

Итак, вам придётся попотеть, чтобы добиться красивого пресса и выйти на пляж во всеоружии. Секрет в комбинации правильного здорового питания (овощи, немного фруктов, как ни странно, обязательная яичница на завтрак и никаких углеводов вечером), обязательные силовые тренировки с комплексом упражнений для пресса и непременно кардио/аэробные нагрузки минимум 3 раза в неделю не меньше 45 минут.

Как добиться плоского живота

Тренировка. freepik.com/Dragan Zizic

Что касается силовых нагрузок, не надо бросать все усилия исключительно на упражнения, развивающие брюшные мышцы (кстати, о боковых и косых мышцах живота тоже не стоит забывать). И, кстати, не нужно усиливать нагрузку, лучше увеличить количество повторений - именно это поможет вам добиться не объёма, а мышечного рельефа. Также очень важно прокачивать все группы мышц (спину, руки, ноги, плечи, ягодицы). Возможно, это вас удивит, но такой ритм тренировок быстрее поможет вам сделать живот плоским и достигнуть искомых результатов. А мышцы, которые постоянно находятся в тонусе, "съедают" гораздо больше калорий, что помогает вам сжигать жир на животе гораздо интенсивнее даже в те моменты, когда вы отдыхаете и абсолютно расслаблены.

Кардиотренажёр и... приседания

Приседания. freepik.com/drobotdean

Отдельное внимание необходимо уделить именно кардионагрузкам. Причём, это должны быть именно рутинные однообразные занятия на кардиотренажёре, таком как эллипсоид, степпер или велотренажёр, а вы должны пристально следить за тем, чтобы ваш пульс держался в чётко заданных рамках (их вам поможет рассчитать инструктор с учётом возрастных и весовых показателей). Не ленитесь делать монотонные кардио-упражнения как минимум три раза в неделю по 45 минут, и результат не заставит долго ждать, потому что именно такие нагрузки помогают сжигать жир на животе особенно активно, что приближает вас к заветному плоскому животу.

И последний секрет - приседания. Почему-то в контексте мышц брюшного пресса это упражнение вспоминают крайне редко. Но именно приседания помогают сделать живот плоским и укреплять нижнюю часть брюшного пресса, которая как раз у женщин прокачивается труднее всего.