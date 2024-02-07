Шесть важных правил, которые помогут сохранить здоровье женской груди

Она может всё! Носить бриллианты, штурмовать баррикады, соблазнять мужчин, кормить детей... Грудь - одна из самых привлекательных частей женского тела, красоте которой они уделяют много внимания. Но всё-таки главное - её здоровье. Сохранить его помогут шесть несложных правил.

1. Правильное питание

Как это ни парадоксально, но на здоровье груди непосредственно влияет работа желудочно-кишечного тракта. Основная часть ненужных веществ покидает организм через кишечник, но если появляются регулярные сбои в его работе, отработанные продукты всасываются в кровь и оседают в организме человека балластом. А жировая ткань молочной железы - удобное "депо" для накопления подобных отходов. Для налаживания функции кишечника пополните рацион клетчаткой (овощи и фрукты, хлеб с отрубями), а также кисломолочными продуктами. Токсины не будут задерживаться в организме, если пить достаточное количество жидкости - 1,5-2 литра в день.

Нарушение функций печени и ухудшение оттока желчи - также одна из причин негативных изменений в молочных железах. Чтобы облегчить работу этого органа, наложите табу на продукты с высоким содержанием консервантов, красителей, калорий.

2. Красота без жертв

Носить собственную грудь нужно красиво - это важно не только для повышения самооценки, но и для здоровья. Чтобы не страдало ни то, ни другое, нужны всего-то удобный бюстгальтер и красивая осанка. Ведь иногда боль в груди может возникнуть из-за искривления позвоночника и защемления нервных окончаний. Поэтому не стоит обречённо наблюдать за развитием сколиоза или остеохондроза. Лучше, не теряя времени, заняться их лечением. Кстати, но утверждению маммологов, многие представительницы прекрасного пола совершенно не умеют подбирать одну из важнейших вещей женского гардероба - бюстгальтер. Прежде всего специалисты предостерегают от самой распространённой ошибки, когда в стремлении эффектно подчеркнуть грудь женщины забывают о здравом смысле, надевая бюстгальтер на размер меньше. Такие жертвы во имя красоты могут закончиться весьма плачевно.

Здоровье груди. freepik.com/wayhomestudio.

3. Материнский инстинкт

Если после тридцати лет вы всё ещё откладываете на будущее создание семьи и рождение детей, задумайтесь о своём здоровье. Нереализованный материнский инстинкт может негативно сказаться на состоянии груди. Шансы оказаться в группе риска имеют женщины, которые родили первого ребёнка после 30 лет, а также те, которые не захотели или не имели возможности кормить детей грудью, или же, наоборот, слишком долго не отлучали малыша от груди. Отсутствие регулярной половой жизни, гинекологические заболевания, бесконтрольный приём гормональных противозачаточных средств, прерывание беременности - всё это также может стать причиной появления в тканях молочных желез сначала доброкачественных, а затем злокачественных образований. Да и с годами набирать вес - далеко не лучшая перспектива.

4. Только спокойствие

Медики давно подметили, что заболевания молочных желёз - чаще всего проблема истеричных женщин. Нарушить стабильность организма довольно легко: достаточно сильного стресса или хронической усталости. Избыток негативных эмоций провоцирует "гормональную бурю", изменения в эндокринной системе, которые сказываются на здоровье груди и всей репродуктивной функции. Ведь молочная железа - орган всецело зависимый от "настроения" гормональной и нервной систем. Поэтому нередко женщинам с раком груди советуют обратиться ещё и к психологу.

5. Регулярное обследование

Чтобы болезнь не застала врасплох, нужно уделять собственной груди больше внимания, изучить её буквально по сантиметру. Даже если в вашей семье о раке молочной железы знают исключительно понаслышке и наследственный фактор отсутствует, а основы правильного питания и здорового образа жизни вам привили с детства, интересоваться состоянием груди всё-таки необходимо регулярно. Сделать это можно двумя способами, причём один не исключает другого.

Здоровье груди. freepik.com/master1305.

Самостоятельно. Каждый месяц на 5-10 день менструального цикла следует стать перед зеркалом и тщательно прощупать молочные железы. В норме они должны быть мягкими, без малейших уплотнений и болезненных узелков. Любые изменения и появление "новых элементов" - повод отправиться к специалисту.

В клинике. Ежегодно доктор должен осмотреть не только молочную железу, но и расположенные вблизи неё лимфатические узлы, а при необходимости направить на дополнительное обследование: УЗИ или маммографию.

Любые изменения или уплотнения молочных желёз - первый сигнал о том, что нужно срочно посетить маммолога.

6. Больше информации

Каждая женщина после 20 лет должна регулярно интересоваться состоянием здоровья своей груди, однако время на посещение профилактических осмотров находят лишь единицы. Такую пассивность медики объясняют страхом услышать серьёзный диагноз. Но в этом и есть главная ошибка. Ведь рак становится фатальным в запущенной форме, а обнаруженный на ранней стадии полностью излечим. К тому же сегодня хирурги научились проводить операции и удалять злокачественную опухоль, сохраняя грудь. Поэтому не нужно прятаться от проблемы, о ней надо говорить, узнавать больше, чтобы сберечь жизнь себе и близким.