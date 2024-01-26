Кай Метов в студии "Секрет на миллион" объяснит, как стал многодетным отцом-одиночкой

В субботу, 27 января, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет заслуженный артист России Кай Метов. Певец расскажет, разбогател ли на своих хитах, признается, почему не смог создать крепкую семью, и объяснит, как вышло, что он стал многодетным отцом-одиночкой.

В этом году Кай Метов отметит юбилей - ему исполнится 60 лет - однако он в прекрасной физической и творческой форме. Провокационный хит Position № 2 до сих пор является его визитной карточкой, которую слушатели всегда встречают с восторгом. Певец поделится, сколько заработал на своём знаменитом хите, а также признается, кто и почему остался ему должен 177 миллионов рублей.

Солидными гонорарами Метов всегда щедро делился с детьми. Он никогда не уходил от ответственности, расставаясь с бывшими возлюбленными, поэтому дети охотно оставались с папой. Сейчас дети заслуженного артиста РФ уже совсем взрослые, и отношения у них со знаменитым отцом доверительные и крепкие. Дочь Кая Анастасия расскажет Лере Кудрявцевой о том, как вышло, что мама разрешила ей остаться с папой. А дочь Кристина и внучка Кана, специально приехавшие из Германии, поведают о том, какой замечательный папа и дедушка вышел из популярного певца.

"Секрет на миллион". Кай Метов. Пресс-служба телеканала НТВ.

Вспомнит Метов и о своих многочисленных романах, а также представит любимую женщину, актрису и модель Анастасию. Пара вместе уже 10 лет, однако в загс не торопится. Анастасия уверяет, что не видит в этом особого смысла, а Кай говорит, что у него на официальную регистрацию брака аллергия. В студии "Секрета на миллион" он объяснит, почему выбрал спутницу намного моложе себя, расскажет, как она ладит с его взрослыми детьми и как совмещает функции музы и хранительницы домашнего очага.