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Клубничный баттл: какая ягода полезнее - лесная или садовая

С нетерпением мы ждали, когда же поспеет клубника. И вот её сезон настал! Привозная, часто недозрелая, появилась на прилавках давно, но теперь у нас на грядках поспевает своя ягодка, самая полезная, из которой получаются не только отличные десерты. Пора подзарядиться витаминами!

Клубника.
Клубника.
freepik.com/jcomp

В отличие от садоводов-любителей, ботаники не считают клубнику ягодой, потому что семена у неё не внутри, а снаружи. Это так называемый многоорешек. Однако, как её ни назови, многие очень ценят клубнику. Ведь она дарит здоровье, бодрость, хорошее настроение, помогает похудеть и стать красивее. Во многом всё это благодаря витамину С.

Рекордсменка по аскорбинке

В 100 г свежих ягод содержится около 60 мг аскорбиновой кислоты, которой нам требуется 90 мг в сутки. Значит, достаточно съедать 150 г вкусных ягод в день, чтобы укрепить иммунитет, сердце и сосуды, улучшить пищеварение, защититься от анемии, рака и диабета второго типа. И при этом помолодеть, ведь клубника ещё и способствует образованию коллагена, от которого зависит упругость кожи.

Клубника.
Клубника.
freepik.com/jcomp

Много в ней и витаминов А, Е, Р, группы В. Есть фолиевая кислота, а также цинк, железо, фосфор, кальций, калий... Эти и другие полезные вещества способствуют снижению уровня холестерина, укреплению нервной системы, женского и мужского здоровья. Ещё клубнику ценят потому, что она помогает сбросить лишние килограммы (в 100 г всего 32 ккал), сохранить память и зрение. К тому же ягода такая ароматная и вкусная!

Но всё хорошо в меру. Вполне достаточно 200 г ягод в день. Больше не надо, особенно при склонности к аллергии. В клубнике содержатся сильные аллергены, поэтому некоторым она вообще противопоказана. Будьте осторожны и при цистите, обострении язвы, гастрите с повышенной кислотностью.

Кулинарные тонкости

С незапамятных времён люди ценили клубнику ещё и за то, что из неё можно приготовить множество блюд и напитков, которые всегда получаются вкусными. И польза для здоровья очевидна. Конечно, если знать определённые тонкости.

Клубничное варенье.
Клубничное варенье.
freepik.com/8photo

Некоторые добавляют в клубнику сахар, тем самым существенно повышая калорийность продукта и уменьшая диетическую ценность. Ещё у нас из клубники варят варенье, опять же, с сахаром. Но уж это - когда её совсем некуда девать. Понятно, что при длительном кипячении витамины разрушаются. Однако и хранить ягоды долго нельзя.

Многие любят клубнику со сливками, сметаной, творогом, йогуртом, и не случайно. В ней содержатся кислоты, которые могут раздражать стенки желудка, а молочные жиры предотвращают такое агрессивное воздействие.

Из кулинарных шедевров нельзя не назвать знаменитый торт, названный в честь балерины Анны Павловой. Ведь вы знаете, что балерины не едят десерты, чтобы не набрать лишние килограммы. Но этот иногда можно.

Что полезнее?

Летом поспевает и лесная земляника - близкая родственница нашей любимой садовой ягоды. Обе они из семейства розовых. Но какая ягода всё-таки полезнее - лесная или садовая?

Лесная земляника - более эффективное противовоспалительное и антиоксидантное средство. В клубнике больше калия, который помогает регулировать уровень жидкости в организме и поддерживать здоровье сердца. Зато земляника лидирует по содержанию магния, необходимого для работы мозга, нервной системы. Без него нам трудно справляться со стрессами.

Многие сорта клубники слаще, в них больше сахарозы, и они полезнее для пищеварения. А лесная земляника способна заметно улучшить зрение, предотвратить катаракту и патологии глазной сетчатки. Этому особенно способствуют витамины А и С.

Как видим, лесная земляника не менее полезна, чем садовая. И если вам повезёт набрести на земляничную поляну, то не упустите возможности поддержать здоровье!

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