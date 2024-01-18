Концерт Павла Воли попал в Книгу рекордов России и вызвал секс-скандал

Фанаты Comedy Club давно упрекают участников шоу в снижении градуса их выступлений, а Павла Волю, который когда-то прославился жёсткими подколами звёзд, даже стали называть Павлом Утяшевым за то, что он теперь со сцены чаще признаётся в любви жене Ляйсан, чем подкалывает гостей шоу. Правда, на днях стендапер попал в скандал.

В первый день декабря прошлого года Павел Воля выступил в СК "Юбилейный" с грандиозным концертом, который вошёл в историю. Дело в том, что его посетили 7964 зрителей, что стало новым рекордом юмориста. Это достижение было зафиксировано редакцией Книги рекордов России, а самому юмористу вручили сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

Примечательно, что Воля уже устанавливал подобный рекорд. В конце 2022-го ему вручили подобный сертификат после того как собрал более 7,5 тысяч зрителей во время концерта, который также прошёл в Санкт-Петербурге.

Мероприятие прошло чинно и мирно, а скандал разразился лишь после того его телеверсию показали на канале ТНТ. Недовольство зрителей вызвал фрагмент, в котором комик решил пошутить про разное отношение к сексу женщин и мужчин. "Для мужчин секс - это стресс. Потому что у вас, девочки, всё получится, даже если вы уснёте. Засыпала где-то на перроне, а проснулась - уже чучух-чучух, чучух-чучух", - типа пошутил резидент Comedy Club.

Павел Воля. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Многие посчитали, что такими остротами Воля оправдывает изнасилование. В адрес юмориста немедленно посыпались возмущенные сообщения, "Шутки про изнасилование? Ой, как весело насиловать спящую женщину", "Вы в адеквате? Вам больше не стоит заниматься юмором! Позорище!", "Вы когда такую фигню со сцены говорите, вспоминайте почаще, что у вас есть дочь" - написали возмущённые зрители.

Поняв, что дело запахло жареным, звезда ТНТ поспешила оправдаться, заявив, что фраза была бессовестно вырвана из общего контекста: "Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймёт. В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже... Будет повтор этого нашумевшего концерта. Сможете посмотреть сами, - заявил Воля.