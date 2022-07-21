В эфире любимых программ канала НТВ появилось новое лицо — Виктория Панина. В программе «Квартирный вопрос» она составит пару хорошо знакомой зрителям Оксане Козыревой, а в «Дачном ответе» заменит Александра Довгопола, который прекратил сотрудничество с телеканалом из-за событий на Украине и покинул страну. Также обаятельная брюнетка ведёт программу «У нас выигрывают!».

Теперь каждые выходные Виктория будет давать всевозможные советы по благоустройству квартиры и дачи, а также вместе с экспертами помогать героям программ изменить их жильё, сделав его красивым и удобным.

«Для меня огромное счастье присоединиться к проектам с 20-летней историей! Я из тех, кто с 14 лет смотрел „Квартирный вопрос“ и мечтал превратить родительскую квартиру в панельке в шедевр скандинавского минимализма. А ещё это большая ответственность: у проектов давно сложившаяся аудитория, которая подчас разбирается в вопросах стройки и декора лучше всех нас. Я пересмотрела выпусков 300 с другими ведущими, подмечая особенности их ведения и невероятный профессионализм каждого, но у меня есть огромное желание привнести в любимые программы что-то новое и классное», — делится Виктория Панина.

Напомним, что еженедельно с 2001 года «Квартирный вопрос» рассказывает обо всём, что связано с обустройством дома и созданием комфортного и стильного интерьера. А «Дачный ответ», начиная с 2008 года, даёт телезрителям ответы на всевозможные вопросы по благоустройству загородного дома и приусадебного участка.

сб, вс НТВ 12.00