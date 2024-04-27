Кульминация сезона: сегодня на Первом канале состоится финал шоу "Голос"

Сегодня, 27 апреля, зрителей Первого ждет кульминация двенадцатого сезона гру "Голоса" и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Для участия в решающей музыкальной дуэли наставники отправят на сцену своих лучших бойцов.

Состав финалистов определился неделю назад и преподнёс несколько сюрпризов, а решения наставников удивили телезрителей.

Первыми на сцену вышли участники из команды Полины Гагариной - Евгений Курчич и Богдан Шувалов. Последнего уже называют главной звездой нынешнего сезона шоу. Для своего выступления Курчич выбрал сильную песню Queen, однако, даже несмотря на это, обыграть Шувалова, за которого телезрители отдали почти все голоса, артисту не удалось.

Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала.

Затем выступили Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская из команды Антона Беляева. В финал прошла Анастасия Садковская, за которую Беляев отдал свои 60 процентов. Зрители поддержали его решение.

Наставнику Владимиру Преснякову пришлось сделать сложный выбор между Дарьей Звездиной и Георгием Русских. Он отдал предпочтение Русских, и после голосования зрителей молодой вокалист прошёл в финал.

Полуфинал завершили выступления исполнителей из команды Zivert - Алексея Сулимы и Полины Чусовитиной. Наставница отдала свой голос за Сулиму, и он пробился в финал, который состоится сегодня, 27 апреля.

Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала.

Каждый участник приготовил для финала три песни. По традиции, одна из них - дуэт с наставником.

Доход от голосования в этом эфире Первый канал и партнёры, присоединившиеся к нашей акции, передадут в Международную благотворительную общественную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы" для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф.

"Справедливая помощь Доктора Лизы" одна из первых пришла на помощь людям, пострадавшим от наводнений в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. На данный момент людям, потерявшим кров, отправлено пять большегрузных фур с питьевой водой, постельным бельём, раскладушками, одеялами, продуктами и другими необходимыми вещами.