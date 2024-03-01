55 лет Михаилу Пореченкову: как дворовый хулиган стал агентом национальной безопасности

Русским Джеймсом Бондом Михаила Пореченкова называют уже много лет. Сам он к этому титулу относится с иронией, хотя в жизни и правда выглядит обаятельным, сильным и принципиальным. Актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и телеведущий 2 марта станет "круглым отличником" - любимому миллионами зрителей агенту национальной безопасности исполнится 55 лет!

Мишка-сорвиголова

Детство Михаила Пореченкова не проходило в творческой атмосфере, которая способствовала бы его актёрскому развитию. Напротив, он рос в обычной советской семье: мама-строитель много работала, отец был моряком и часто уходил в плавание, так что воспитанием маленького Михаила чаще занималась бабушка. Ей частенько приходилось привязывать шустрого внука за ногу к ножке стола - просто не удавалось справиться со слишком проворным сорванцом! Из двух детских садов Мишка был изгнан за употребление ненормативной лексики.

В школе учился средне. "Отлично" по труду, остальные предметы - тройки, четвёрки. Об актёрском будущем парнишка не мечтал - активного и непоседливого мальчишку куда больше привлекали "мужская романтика": "Я, как и все в то время, планировал стать космонавтом". Кроме того, он увлекался боксом и "дослужился" до кандидата в мастера спорта. А после школы Миша решил всё-таки стать военным - это, конечно, не так интересно, как космонавт, но тоже неплохо.

С "губы" в артисты

Пореченков выбрал военно-политическое училище в Таллине, которое ему так и не суждено было окончить. Будущий актёр был настоящим возмутителем всеобщего спокойствия в своём учебном заведении и быстро понял, что служба в армии, дисциплина и подчинение общим правилам - это не его история.

Возмутительное по меркам армейской дисциплины поведение студента закончилось тем,что его отчислили буквально за несколько дней до выпуска! Но нельзя сказать,что Пореченков тогда так уж сильно расстроился... Кроме того, этот опыт в будущем пригодился ему, когда актёр играл военных, ведь носить мундир и погоны на экране ему приходилось очень часто.

"Большая любовь". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Вернувшись в родной Ленинград, Михаил решился круто изменить свою жизнь. Он без труда прошёл вступительные экзамены в Ленинградский государственный институт театра, где был гораздо более прилежным студентом, чем некогда в военном училище. Ещё во время учёбы его стали приглашать играть в театре, где его партнёрами были Константин Хабенский и Михаил Трухин.

Крутой парень

Когда продюсер Александр Капица, первооткрыватель на ниве ментовских сериалов, решив повторить успех "Улиц разбитых фонарей", задумал новый сериал "Агент национальной безопасности", то выбрал на главную роль Михаила Пореченкова. И в этом, вероятно, немалую роль сыграли внешние данные актёра, редкие для нашего кино того времени. Всё в Пореченкове размашисто, крупно, звонко. Помнится, в одной из сцен он стоял в небольшой комнате с низким потолком. И казалось, что ещё мгновение - и он раздвинет эти стены плечами, руками подымет потолок. Улыбнётся по-детски простодушной улыбкой, сверкнув ясной голубизной светлых глаз, словно герой полотен художника Васнецова. Но не стоит обманываться: простодушие это обманчиво...

"Агент национальной безопасности". Пресс-служба Первого канала.

"Агент национальной безопасности" имел огромный успех у зрителя, уставшего от бразильских и мексиканских сериалов, которые постоянно показывали в то время по ТВ. Его герой так всем полюбился, что Пореченков несколько лет снимался в этом проекте, а заодно и приобрёл амплуа - с тех пор он постоянно играл мужественных персонажей.

На роль Лёхи актёра одобрила женская часть съёмочной группы - они единогласно выбрали его из всех кандидатов.

Сам Пореченков в отличие от многих артистов, стремящихся не быть заложниками одного образа, с иронией относится к своему амплуа "крутого парня" и не стремится что-то менять. "А кто, если не я?" - справедливо отмечает он. Впрочем внимательный зритель ещё тогда мог заметить неординарность Пореченкова. Его харизма неуловима, неброска и при попытке описать словами оборачивается загадкой. Типажная внешность диктует роли в боевиках, на которые он с радостью идёт. Однако его роли берут чем-то другим, не тем, чем обычно вызывают симпатию громилы...

"Фигачить должен, как папа Карло"

"Полярный". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Пореченков всегда отличался работоспособностью и именно в этом видит секрет своего успеха. "Тебе всегда дают шанс, но надо быть к нему готовым. Фигачить должен, как папа Карло, всё время, даже когда не складывается, чтобы постоянно быть в форме, - объясняет он. - Надо браться за любую работу. Вот говорят про меня: что он так много в сериалах снимается? Зато я накопил колоссальный опыт: могу работать с любым режиссёром и любым сценарием, могу диалоги сам дописывать, могу как каскадер отработать, могу свет поставить. Я всё могу". Михаил снимается в пяти-шести фильмах и сериалах ежегодно. Не отказывается и от работы в рекламе. Не ленится актёр и в свободное время: "Дома у меня полный набор гирь, каждый день делаю зарядку, чтобы чувствовать себя в тонусе".

Ангел-хранитель

"Кино про бандитов". Пресс-служба телеканала НТВ.

"У каждого должен быть надёжный тыл, где тебя любят, ждут, понимают, искренне грустят, когда ты уходишь, и радуются, когда возвращаешься. Если в твоей жизни это присутствует, ты уже счастливчик", - считает наш герой. Это утверждение в полной мере можно отнести к самому Пореченкову. Дома его ждут жена Ольга, сыновья Миша и Петя и дочка Маша. К тому же у Пореченкова есть старшая дочь от первого брака Варвара и внебрачный сын Владимир. Словом, наследников у актёра много, и он очень счастлив.

"У меня супруга - декабристка: следует за мной везде, - говорит Михаил. -Если бы не она - не знаю, так ли успешно сложилась бы моя карьера. Она всё делает, чтобы мне было легче работать. И пытается охранять меня от всех внешних воздействий и невзгод, которые могут "упасть" на меня из внешнего мира. Такой вот ангел-хранитель..."