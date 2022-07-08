Мечтаете сделать ремонт быстро и без лишних потерь? Лето — идеальное время для этого. Ведь можно отвезти детей близким родственникам или отправить в лагерь, домашних питомцев на дачу, не бояться открытых окон. Чтобы провести ремонт быстро и вовремя его закончить, лучше всего придерживаться определённых этапов работы.

Подготовителъная стадия

1. Демонтаж. В самом начале ремонта сносится, удаляется и снимается всё, что подлежит замене. Надо снять старые обои, плитку, облицовочные панели, удалить побелку с потолка, разобрать конструкции из гилсокартона. Напольное покрытие убирается в последнюю очередь.



2. Реконструкция инженерных систем. Старые трубы и стояки, радиаторы отопления, канализационная разводка демонтируются и заменяются на новые. На этом этапе повреждения стен и пола неизбежны, поэтому срезать трубы и проводить сварочные работы надо в самом начале ремонта. Летом это делать удобнее. Во-первых, отключение горячей воды не приведёт к снижению температуры во всей квартире. А во-вторых, централизованное отключение отопления и слив воды из системы позволит вам не платить сантехникам УК, ЖЭУ и ТСЖ за услугу отключения стояков.



3. Ремонт окон. При полной замене оконных блоков грязи и пыли будет предостаточно, но справиться с пылью летом значительно проще. К тому же демонтаж старых окон подразумевает свободный доступ воздуха в квартиру — и лучше, если он будет тёплым.

Замените окна и заделайте откосы до начала чистовых работ. Сразу после окончания монтажа с рам удаляется защитный скотч: позже снять его будет сложно. Теперь нанесите на окна «жидкую плёнку» или завесьте их полиэтиленом, а подоконник накройте оргалитом.

4. Электропроводка. Продумай количество и расположение розеток и выключателей (не поленись нарисовать схему расположения мебели). Розеток много не бывает, а проводка в городских квартирах внутренняя. Поэтому для установки новой электрической точки придётся снова долбить стены.

Квартиру лучше ремонтировать целиком. Даже если речь идёт о косметическом ремонте , делать его правильнее одновременно во всех комнатах. Если сделать ремонт сразу невозможно , то начинайте его с самого дальнего от входной двери помещения и перемещайтесь к прихожей. freepik.com/@wayhomestudio

Закладка основ

1. Потолок и стены: на этом этапе возводят новые перегородки и готовят их к финишной отделке — шпатлюют и грунтуют. Грунтовка обязательна, даже если стены и потолок вы планируете оклеить обоями, а не просто покрасить: грунтовочный состав проникает вглубь шпатлёвки и проклеивает её изнутри. Строители рекомендуют проводить работы с гипсокартоном в тёплое время года или при работающем отоплении. Связано это с тем, что находясь долго в прохладном помещении, гипсокартон начинает впитывать влагу — а это ведет к ухудшению качества материала.



2. Пол выравнивается смесью песка и цемента или специальными растворами. Самовыравнивающиеся смеси дороже, зато они легче сглаживаются и быстрее высыхают. Некоторые модели «тёплого пола» монтируются в стяжку пола. Лучше эти работы поручить специалистам. Несмотря на то что на просторах интернета можно найти советы по самостоятельной укладке, рекомендуется довериться профессионалам — во избежание технических неполадок в момент ремонта и эксплуатации оборудования в будущем.

Ремонт квартиры. freepik.com/@gpointstudio

3. Плитка на полу, стены в ванной комнате и туалете, кухонный «фартук» укладываются до чистовых отделочных работ. Иначе придётся удалять со стен и дверей кляксы от плиточного клея, они неизбежны даже при самой аккуратной укладке. Не спешите: стяжка пола должна полностью просохнуть, иначе напольная плитка не будет держаться. Остальные напольные покрытия укладывают в последнюю очередь.



4. Сантехника крепится после укладки плитки, затирки и высыхания межплиточных швов. При установке ванны проконтролируй, чтобы она располагалась строго горизонтально.

Чистовая отделка

1. Дверные коробки и двери монтируются с учётом высоты будущего напольного покрытия. После установки коробки дверное полотно лучше снять или обернуть плёнкой, чтобы не испачкать краской и обойным клеем. Наличники вокруг дверных проёмов укрепляют после завершения отделки стен.



2. Покраска потолка и стен — один из завершающих этапов ремонта. Перед тем как взяться за валик, убедись, что все грязные и пыльные работы в квартире закончены. Планируете сделать натяжные потолки? Отложи это на самый конец ремонта. Натяжные потолки укрепляют только после завершения отделки стен и циклёвки паркета.

Покраска стен. freepik.com/@rawpixel.com

3. Циклёвка паркета проводится до поклейки обоев: без пыли эту работу не сделаете даже с самыми современными циклёвочными машинами. Первый слой лака наносите на паркет перед покраской потолка и поклейкой обоев, остальные — в самом конце ремонтных работ. Ламинат, ковролин и подобные покрытия, не требующие дополнительной отделки, а также плинтусы укладываются после завершения остальных чистовых работ.

Финальный штрих

А закончить ремонт можно установкой кондиционера. Запомните основные правила установки прибора.



Наружный блок. Стена, на которую будет закреплён наружный блок, должна быть идеально гладкой, иначе не избежать вибрации во время работы. Трасса (все провода и трубки), соединяющая наружный и внутренний блоки, должна быть как можно короче, иначе снижается эффективность работы кондиционера.



Внутренний блок. Кондиционер нельзя устанавливать в местах, где циркуляция воздуха ограничена: в стеновых нишах или вблизи шкафов. Поток воздуха желательно не направлять прямо на людей: можно простудиться. В небольшой спальне располагайте прибор не напротив кровати, а в изголовье, чтобы не надуло голову.