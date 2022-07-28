В ближайшую субботу, 30 июля, на СТС состоится премьера нового тревел-шоу «InТуристы» с ведущими Марией Горбань и Алексеем Кривеней. Вместе актриса и кавээнщик, который не расставался на сцене с норковой формовкой, собираются открыть себе и зрителям родную страну с новой экзотической стороны и составят путеводитель небанальных российских достопримечательностей.

В каждом городе съёмочная группа останавливалась всего на четыре дня, поэтому жёсткий график не позволил Марии взять с собой годовалого сына Нилана.

Фифочка и пацанчик

В новом проекте о туризме встретятся два непохожих друг на друга ведущих: гламурная дива, облетевшая весь мир, и простой парень, который ни разу не был за рубежом.

Кадр из тревел-шоу «InТуристы». Пресс-служба телеканала СТС.

Герои побывают в шести совершенно разных уголках России: в Дагестане, Якутии, Калининграде, Костроме, Астрахани и на Кольском полуострове. Алексей, объездивший всю страну с командой КВН, станет для Марии и телезрителей проводником в мир уникальных мест для российского отдыха.

Не нужен нам берег французский!

Кадр из тревел-шоу «InТуристы». Пресс-служба телеканала СТС.

Ведущие не только покажут неожиданные развлечения в разных уголках страны, но и посоветуют, в каких регионах можно найти замену привычному заграничному отдыху. Например, дагестанские барханы напомнят пустыню Дубая, калининградский квартал Амалиенау заменит европейские улочки, а природа Кольского полуострова позволит проникнуться скандинавским духом Исландии.

«Нам было важно показать, что в России есть не только всё то, что мы любим за границей, но даже больше. Во время съёмок мы сами открывали страну заново и удивлялись такому разнообразию развлечений и вариантов для отдыха и ярких впечатлений», — комментирует продюсер проекта Александра Гройсман.

Четыре дня на один город

Кадр из тревел-шоу «InТуристы». Пресс-служба телеканала СТС.

В проекте звезда «Кухни» и «Модного синдиката» охотилась за янтарём и алмазом, нежилась в пивных ванных и купели, рассекала на скоростном катере по Сулакскому каньону и на багги к краю Земли (мыс Немецкий), занималась дагестанским танцем и фотоохотой на китов в Баренцевом море, наблюдала северное сияние и пыталась согреться в Музее вечной мерзлоты.

Мария Горбань:

«На съёмках я сделала много открытий! Это и сказочные мурманские олени, и якутский ледник при 35-градусной жаре, и невероятные песчаные барханы в Дагестане, и увлекательные поиски янтаря в калининградском карьере. Я увидела столько всего интересного в России! Оказалось, есть такие уголки, о которых мало кто знает, но они просто потрясающие!».

Трюки выполнены непрофессионалом

Кадр из тревел-шоу «InТуристы». Пресс-служба телеканала СТС.

Актриса признавалась, что самую экстремальную часть проекта с радостью доверила коллеге. На съёмках кавээнщик оказался на месте закопанного в песок героя фильма «Белое солнце пустыни», стал канатоходцем и средневековым рыцарем, попробовал калининградский параплан и роупджампинг над Хунзахским водопадом, отправился за ужином в Северный Ледовитый океан в компании дайверов.

сб, 30 июля, СТС, 10.00