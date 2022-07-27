28 июля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Теперь каждые выходные Виктория будет давать всевозможные советы по благоустройству квартиры и дачи, а также вместе с экспертами помогать героям программ изменить их жильё, сделав его красивым и удобным.
Кто заменил Александра Довгопола в "Дачном ответе" на НТВ

Стало известно, какое шоу заменит в эфире ТВ-3 «Последнего героя»

Ляйсан Утяшева станет ведущей нового игрового шоу телеканала ТВ-3 «Наследники и самозванцы» — одной из самых ярких премьер предстоящего сезона, которая заменит в эфире многолетний хит канала, легендарное шоу «Последний герой». Об рассказала пресс-служба «самого мистического».

Реалити-шоу "Последний герой".
Реалити-шоу "Последний герой".
Пресс-служба канала ТВ-3

Подробностей пока не открывают, но известно, что шоу «Наследники и самозванцы» объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесёт зрителей в пространство замка, где соберётся несколько десятков претендентов на победу.

Ляйсан Утяшева:

Ляйсан Утяшева.

Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в неё. И ещё я верю, что шоу «Наследники и самозванцы» покажет, что в России могут выходить интересные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно.

Сумеет ли таинственное шоу стать достойной заменой «Последнему герою» сказать сложно. Решение не снимать новый сезон, скорее всего, продиктовано снижением интереса к «робинзонаде» и громкому скандалу, который изрядно испортил репутацию легенде ТВ.

Напомним, в 2021 году весь «сыр-бор» разгорелся после того, как 20-летняя «пацанка» Анастасия Петрова, появившаяся на проекте по прихоти продюсеров как чёрт из табакерки, решила добавить перчика в размеренный ход событий, сделав заявление о харассменте. Девушка, которую выгнали с острова, рассказала ведущей Яне Трояновой, что 61-летний Александр Матвеев не только не только позволял себе трогать её за ягодицы, но и некорректно вёл себя с другими участницами «Последнего героя».

Скандал, спровоцированный заявлением Петровой и уходом Матвеева, вызвал большой общественный резонанс и разделил всех обсуждающих на два лагеря.
Скандал, спровоцированный заявлением Петровой и уходом Матвеева, вызвал большой общественный резонанс и разделил всех обсуждающих на два лагеря.
Пресс-служба канала ТВ-3

В результате разбирательств выяснилось, что грехов у Матвеева накопилось на смертную казнь по всем законам дикого племени. Участницу по имени Даша он один раз приобнял. И дважды во сне прислонился к участнице по имени Саша. Девушки признались ведущей, что не расценивали эти инциденты как что-то серьёзное, пока не услышали обвинения Петровой.

Удивительно, но соплеменники поддержали Матвеева, который после публичного позора добровольно покинул остров. А у зрителей сложилось мнение, что продюсеры решили добавить в размеренный ход соревнований, в котором был очевидный фаворит, перчинки и современной повестки, раздув из мухи слона.

Ранее ТВ-3 анонсировал новый проект с Еленой Блиновской «Дом исполнения желаний» и прямо сейчас проводит в него отбор участников.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость