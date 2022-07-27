Ляйсан Утяшева станет ведущей нового игрового шоу телеканала ТВ-3 «Наследники и самозванцы» — одной из самых ярких премьер предстоящего сезона, которая заменит в эфире многолетний хит канала, легендарное шоу «Последний герой». Об рассказала пресс-служба «самого мистического».

Подробностей пока не открывают, но известно, что шоу «Наследники и самозванцы» объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесёт зрителей в пространство замка, где соберётся несколько десятков претендентов на победу.

Ляйсан Утяшева:

Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в неё. И ещё я верю, что шоу «Наследники и самозванцы» покажет, что в России могут выходить интересные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно.

Сумеет ли таинственное шоу стать достойной заменой «Последнему герою» сказать сложно. Решение не снимать новый сезон, скорее всего, продиктовано снижением интереса к «робинзонаде» и громкому скандалу, который изрядно испортил репутацию легенде ТВ.

Напомним, в 2021 году весь «сыр-бор» разгорелся после того, как 20-летняя «пацанка» Анастасия Петрова, появившаяся на проекте по прихоти продюсеров как чёрт из табакерки, решила добавить перчика в размеренный ход событий, сделав заявление о харассменте. Девушка, которую выгнали с острова, рассказала ведущей Яне Трояновой, что 61-летний Александр Матвеев не только не только позволял себе трогать её за ягодицы, но и некорректно вёл себя с другими участницами «Последнего героя».

Скандал , спровоцированный заявлением Петровой и уходом Матвеева , вызвал большой общественный резонанс и разделил всех обсуждающих на два лагеря. Пресс-служба канала ТВ-3

В результате разбирательств выяснилось, что грехов у Матвеева накопилось на смертную казнь по всем законам дикого племени. Участницу по имени Даша он один раз приобнял. И дважды во сне прислонился к участнице по имени Саша. Девушки признались ведущей, что не расценивали эти инциденты как что-то серьёзное, пока не услышали обвинения Петровой.

Удивительно, но соплеменники поддержали Матвеева, который после публичного позора добровольно покинул остров. А у зрителей сложилось мнение, что продюсеры решили добавить в размеренный ход соревнований, в котором был очевидный фаворит, перчинки и современной повестки, раздув из мухи слона.

Ранее ТВ-3 анонсировал новый проект с Еленой Блиновской «Дом исполнения желаний» и прямо сейчас проводит в него отбор участников.