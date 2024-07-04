Мария Горбань вместе с бывшими стриптизёршами открыла автомойку "Мокрые майки"

Cезон отпусков склоняет к приятному лёгкому времяпрепровождению, в том числе у экранов. Сегодня, 4 июля, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера комедийного сериала "Мокрые майки", который расскажет о бывшей стриптизерше, которая открыла собственную автомойку. Главную роль в сериале исполнила Мария Горбань.

Главная героиня "Мокрых маек" - бывшая стриптизёрша Мара. Девушке исполняется 30 лет, и у неё наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз - вместо красивого элитного салона Мара получает в управление старую автомойку на окраине города.

Дамочка оказывается в сложной ситуации - ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми девушками. Подруги Мары устраиваются к ней на работу обворожительными автомойщицами, перед которыми не может устоять ни один мужчина.

В сериале снимались Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.