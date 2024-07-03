Сладкие и гадкие: что осталось за кадром самых знаменитых кинопоцелуев

6 июля во всём мире отмечается День поцелуев. Мы не могли обойти вниманием этот прекрасный праздник и выбрали фильмы с самыми известными поцелуями в истории Голливуда. На экране они чаще всего красивые, страстные, волнующие. Интересно, а что же осталось за кадром?

Унесённые ветром (1939)

На экране. Поцелуй Вивьен Ли и Кларка Гейбла можно причислить к самым агрессивным. Скарлетт отвергает Ретта у ступеней лестницы, но он хватает её и яростно целует, после подхватывает и несёт вверх по лестнице, в спальню.

Что осталось за кадром? На съёмочной площадке отношения Вивьен Ли и КларкаГейбла сразу не заладились. Мало того, романа между ними и быть не могло:Вивьен была слишком занята Лоуренсом Оливье, который находился в состоянии развода с Джил Османд, а Гейбл, в свою очередь, готовился получить развод со своей второй женой Реей Лэнгам, чтобы жениться на актрисе Кэрол Ломбард. Видимо, поэтому приятных впечатлений от съёмок романтических сцен у актёров не осталось. Дубли с поцелуями давались с большим трудом. "Мне причиняла страшное неудобство плохо вставленная искусственная челюсть Кларка Гейбла", - признавалась Вивьен Ли.

В джазе только девушки (1959)

"В джазе только девушки". IMDB.com

На экране. Чикагские музыканты Джо и Джерри становятся свидетелями бандитской перестрелки и в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна, инструменталистки женского джаз-бэнда. Любвеобильная солистка "западает" на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав маскарад, решает разделаться со свидетелями... В сцене соблазнения на яхте Джо (Тони Кёртис) под видом миллионера со словами "Меня не волнуют женщины" сливается с героиней Мэрилин Монро в горячем поцелуе.

Что осталось за кадром? Мэрилин Монро о своих поцелуях с Тони Кертисом в фильме отозвалась так: "Вероятно, это чуть лучше, чем целоваться с покойником, но чуть хуже, чем со стеной". Её партнёр не остался в долгу, заметив, что "целоваться с Мэрилин всё равно что целоваться с Гитлером".

Кинофакт Первый поцелуй на большом экране был показан в 1896 году. В 30-секундном фильме Томаса Эдисона "Поцелуй" Мэри Ирвин и Джон Райс демонстрировали перед кинокамерой поцелуй, который исполняли каждый вечер на Бродвее в постановке "Вдова Джонс". Сразу же после выхода картины в свет прозвучали требования подвергнуть эпизод цензуре, однако публике фильм понравился.

Завтрак у Тиффани (1961)

"Завтрак у Тиффани". IMDB.com

На экране. Поцелуй Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда до сих пор волнует зрителей своей... целомудренностью. Герои, Пол и Холли, знакомятся на улице Нью-Йорка. Одри пребывает в мечтах о богатом женихе и каждый день ходит к ювелирному магазину "Тиффани". Но в конце концов она понимает, что любит Пола... Поцелуй героев под проливным дождём в финале фильма до сих пор остаётся самым романтичным в истории кино.

Что осталось за кадром? На репетициях этой сцены Джордж Пеппард, исповедующий теорию Станиславского, одаривал Одри настоящими страстными поцелуями. Изысканная Хепбёрн была смущена его горячим напором.

Девять с половиной недель (1986)

"Девять с половиной недель". IMDB.com

На экране. Джон Грей (Микки Рурк) встречается с разведенной владелицей картинной галереи Элизабет Макгроу (Ким Бейсинджер). Циничный, искушённый в любовной науке герой весьма откровенно манипулирует героиней, в результате её любовь умирает...

Что осталось за кадром? Известно, что Ким Бэсингер призналась после съёмок: "Целоваться с Микки Рурком - то же самое, что целовать набитую окурками пепельницу". После окончания съёмок партнёры возненавидели друг друга настолько, что даже отказывались ездить в одном лифте.

Красотка (1990)

"Красотка". IMDB.com

На экране. Проститутка Вивиан отказывается целовать в губы всех своих клиентов. Но отношения героини Джулии Робертс с магнатом Эдвардом (Ричард Гир) развиваются так стремительно, что она влюбляется в него и дарит-таки ему свои самые нежные поцелуи и своё сердце.

Что осталось за кадром? Съёмочный период фильма совпал с большими передрягами в личной жизни Джулии: первый жених, Дилан Макдермотт, так и не довёл Робертс до алтаря (ходят слухи, что причиной их размолвки послужили "тёплые чувства", которые Джулия испытывала к Ричарду Гиру). Впервые увидев звезду на съёмочной площадке, старлетка Джулия буквально потеряла дар речи. Она хлопала длинными ресницами, не переставая улыбалась. Когда готовилась постельная сцена, Джулия, по её словам, чувствовала, что погибает. Вот только большая звезда Ричард Гир вёл себя самоуверенно и холодно... Кстати, за всю свою карьеру Робертс так ни разу и не разделась в кадре: во всех постельных сценах, в том числе и с Гиром, её заменяла дублёрша.

127 раз поцеловал своих партнёрш (Мэри Астор и Эстель Тейлор) актёр Джон Бэрримор в фильме "Дон Жуан", снятом в 1927 году. По сей день это рекордное количество поцелуей, зафиксированное в одной киноленте.

Титаник (1997)

"Титаник". IMDB.com

На экране. Первый поцелуй героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет - Джека и Розы - на носу корабля можно назвать самым чувственным в истории кино Голливуда.

Что осталось за кадром? Никакой химии между актёрами не возникло, зато сложились очень тёплые дружеские отношения. Ди Каприо морально поддерживал партнёршу: Кейт очень комплексовала по поводу своей полноты, а Лео всем говорил, что она самая потрясающая и сексуальная женщина, которых он когда-либо встречал.

"Я очень благодарна Лео, - признавалась актриса. - Он помог мне преодолеть комплексы по поводу моего 41-го размера обуви. Каждый день он заходил ко мне в гримёрку и говорил во всеуслышание: "Чёрт! Посмотрите, какие огромные ноги у этой английской аристократки!" Сперва я обижалась, а потом привыкла и стала смеяться вместе со всеми. С тех пор Лео мой добрый друг. У него, кстати, тоже 41-й размер ноги!"

Недавно актриса призналась, что и Ди Каприо оказался «настоящим романтиком». «Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы Леонардо ее поцеловал», — улыбается Уинслет.

Любовь, сбивающая с ног (2002)

"Любовь, сбивающая с ног". IMDB.com

На экране. Барри Иган боится любви и живёт в одиночестве. Находя утешение в беседах с девушками из службы "секс по телефону", однажды оказывается жертвой вымогательства со стороны женщины, завладевшей номером его кредитной карточки. И в это же время он встречает свою судьбу - странную девушку по имени Лена. Как и полагается романтической комедии, фильм заканчивается объяснением в любви главных героев Адама Сэндлера и Эмили Уотсон и красивым поцелуем.

Что осталось за кадром? Эмили Уотсон рассказывает: "Мы репетировали сцену поцелуя несколько часов и все это время как малые дети резвились. Адам Сэндлер - восхитительный партнёр, целоваться с ним одно наслаждение".

Мистер и миссис Смит (2005)

"Мистер и миссис Смит". IMDB.com

На экране. Сцена перестрелки супругов Джейн (Анджелина Джоли) и Джона (Брэд Питт), решивших убить друг друга, закончилась страстным поцелуем в полуразрушенном доме.

Что осталось за кадром? первоначально супругов должны были играть Брэд Питт и Николь Кидман. Однако Кидман вышла из проекта из-за невозможности сбалансировать съёмочный график. Затем её должна была заменить Кэтрин Зита-Джонс. Однако и она не смогла совместить "окна" в своём съёмочном графике с "окнами" Питта. И актер объявил о том, что покидает проект. Но вскоре продюсеры уломали Анджелину Джоли на главную роль. Питт передумал и остался в команде. Ну а поцелуй с Энджи уже решил всё. Чем закончилась страсть, вспыхнувшая между актерами на площадке, сегодня знают все: брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон дал трещину, последовал развод. Брэд ушёл к Энджи, усыновил её детей.