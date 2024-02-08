Мария Кожевникова и Наталия Медведева расскажут о том, как справляться с родительскими обязанностями в студии шоу "Секрет на мимллион"

В субботу, 10 февраля, гостьями нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станут многодетные мамы Мария Кожевникова, Наталия Медведева и Дарья Михалкова. Они расскажут о том, каково это - растить детей, успевать ухаживать за собой и оставаться в профессии.

Мария Кожевникова воспитывает четверых сыновей и поговаривает о том, что может решиться на пятого ребёнка. Актриса прекрасно выглядит и переживает разве что о набранных во время последней беременности килограммах. Мария поделится своими секретами воспитания, порассуждает о том, стоит ли наказывать детей, а также познакомит телезрителей со своими сыновьями, которые прямо в студии "Секрета на миллион" расскажут о том, какая любящая мама получилась из знаменитой актрисы.

Многодетная мама Дарья Михалкова, дочь Андрея Кончаловского, тоже растит четверых детей: сыновей и дочку. Она поведает о том, что думает о её положении знаменитый отец, какими пользуется льготами и успевает ли заниматься чем-то, кроме воспитания подрастающего поколения.

Телешоу "Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

В семье Наталии Медведевой детей трое - сыновья и дочка - однако забот у неё не меньше. Наталия откровенно расскажет о том, как лечилась от послеродовой депрессии, за что неустанно благодарит мужа и почему обратилась за помощью к именологу, когда выбирала имя своему сыну.

Кроме того, многодетные мамы поделятся очень личными воспоминаниями о периоде беременности, вспомнят, что чувствовали, когда снова и снова дарили жизнь, и порассуждают о том, готовы ли повторить этот подвиг.