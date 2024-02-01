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В шоу "Секрет на миллион" Тимур Еремеев расскажет почему не взял фамилию знаменитого отца

В субботу, 3 февраля, гостем нового выпуска "Секрета на миллион" станет актёр театра и кино, ведущий двух ток-шоу = "Звёзды сошлись" и "За гранью" - Тимур Еремеев. Внебрачный сын Спартака Мишулина расскажет, общается ли сейчас с его дочерью Кариной, а также признается, почему предполагает, что у Мишулина остались и другие внебрачные дети.

"Секрет на миллион". Тимур Еремеев.
"Секрет на миллион". Тимур Еремеев.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Тимур Еремеев и Карина Мишулина конфликтуют уже несколько лет подряд. Мужчина аргументированно настаивает на том, что знаменитый артист был его родным отцом, Карина же утверждает, что других наследников, кроме неё, у Спартака не осталось. Чтобы доказать свою правоту, Тимур делал ДНК-тесты, и они показали кровное родство, однако и тесты не убедили Карину и они до сих пор не смогли
прийти хоть к какому-то компромиссу.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Тимур расскажет, что помнит об отце, а также поделится своими соображениями насчёт того, почему его мама так и не стала законной женой артиста. Он признается, по какой причине не стал брать фамилию отца и зачем на самом деле хотел доказать, что он родной сын Спартака Васильевича.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Тимур Еремеев.
"Секрет на миллион". Тимур Еремеев.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Затронет Тимур и весьма пикантную тему, связанную со Спартаком Мишулиным. Он открыто заговорит о том, что может оказаться не единственным внебрачным сыном артиста. В конце программы он традиционно получит конверт с очень личным вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей, и окажется перед серьёзным выбором: рассказать правду или продолжать хранить свой секрет.

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