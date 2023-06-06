6 июня
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Мужчины-приматы разрушат веганский рай феминисток во втором сезоне сериала "Два холма"

Сериал "Два холма" стал чуть ли не первым ярким высказыванием отечественного сериалпрома на тему феминизма. Многие современные общественные тренды здесь были искромётно высмеяны, а сам проект попал в списки "лучших из лучших" по итогам 2022 года. Сегодня, 6 июня, зрителям онлайн-кинотеатра START станет доступна первая серия второго сезона комедийной антиутопии.

Сериал "Два холма"
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Что будет, если в результате биологической войны почти всё мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут на руинах былой патриархальной цивилизации новый дивный, экологичный и веганский мир. Практически каждая жительница этого чудного эко-города стройна как лань.В почти идеальном обществе средняя продолжительность жизни достигает 150 лет, а научно-технический прогресс - небывалых высот. Размножение, естетственно, теперь происходит путём искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки.

Сериал &quot;Два холма&quot;
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, есть найденные остатки "Доширака", гнать самогон, наслаждаясь свободой и - о, Боже! - традиционным сексом.

Сериал &quot;Два холма&quot;
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда молодая учительница из Двух холмов Рада Еленовна (да, вместо отчеств у них теперь матчества) - везёт группу учениц на экскурсию в дикую Москву. Там на развалинах столицы живут приматы - опустившиеся до уровня ниже плинтуса мужчины (и немного женщин), которые не знают благ современного мира, живут в грязи и похоти. Там Рада случайно знакомится с приматом по имени Гера и между ними зарождаются запретные чувства к друг другу...

Сериал &quot;Два холма&quot;
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Могут ли женщины создать идеальное общество без мужчин, а мужчины - без женщин? К чему ведёт агрессивный феминизм? Может ли общество быть идеальным, если в нём нет настоящей свободы? Это лишь часть вопросов, на которые сериал пытается ответить в шутливой форме, чередуя пошлости с острыми шутками. И выглядело всё это в прошлом году пугающе актуальным.

Сериал &quot;Два холма&quot;
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В новых сериях спокойствие идеально устроенного женского мира вновь оказывается под угрозой. Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг - в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живёт Гера, чужды и непонятны Раде.

Сериал &quot;Два холма&quot;
Сериал "Два холма"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Исполнитель главной роли Никита Кологривый считает, что второй сезон будет не меньшим хитом, чем первый: "Думаю, что сериал стал успешным из-за темы и языка, которые авторы выбрали для диалога со зрителем. Это ирония над нашими проблемами, ошибками, глупостью и жестокостью - я считаю, таких проектов нам катастрофически не хватает. Во втором сезоне отношения между персонажами будут усложняться, становиться более взрослыми и осмысленными".

А Филипп Бледный рассказывает, что во втором сезоне зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты: "Два холма" славятся тем, что они с ног на голову переворачивают существующий мир, и во втором сезоне это будет сделано ещё
раз".

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