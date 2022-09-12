Вопреки известной песне, у природы есть плохая погода. Особенно природа любит проявлять характер осенью. На что обратить внимание во время покупки зонта?

Спицы. Их должно быть не менее восьми. Самые прочные — стальные — имеют серьёзный недостаток, такой зонт очень тяжёлый. Зато самые легкие, алюминиевые, быстро ломаются. Оптимальный вариант — спицы из стекловолокна, лёёгкие и упругие. Даже если ветер вывернет зонт, они не сломаются.

Стержень. Он может складываться от двух до пяти раз. Прочность стержня зависит от металла и соединений. Лучше, если стержень сделан из стали. При этом многогранный надежнее круглого. Покупая зонт, откройте его над головой и потрясите — места соединений не должны «болтаться».

Материал. Его прочность и способность не пропускать влагу напрямую зависят от цены. Дешёвые нейлон и полиэстер быстро приходят в негодность, рвутся и протираются. А нейлон иногда ещё и линяет. Ткани подороже — эпонж (хлопчатобумажная, с шероховатой поверхностью) и сатин с водоотталкивающей пропиткой — надёжно защищают от влаги, быстро сохнут и служат долго.

Механизм. Если для вас, в первую очередь, важна надёжность, выбирайте механику. Она подводит реже всего. Если в приоритете удобство — берите «полный автомат» (открытие и закрытие одной кнопкой). Учтите при этом, что такой зонт тяжелее других, да и механизм недолговечен. Компромиссный вариант — «автомат» (открытие кнопкой, закрытие вручную) и редко встречающийся «полуавтомат» (открытие вручную, закрытие кнопкой).

При покупке обратите внимание на расположение спиц, они должны выпуклой стороной прилегать к куполу, а жёлобом быть обращены вниз. Тогда ткань не протрётся. Чем больше креплений спиц к куполу, тем зонт надёжнее. Важно и крепление купола к стержню. Проверьте крышку, завинченную на «макушке» купола, — у хорошего зонта она должна быть металлической. Зонт должен легко, без помех открываться и фиксироваться с первого раза.

Зонт. freepik.com/pressfoto