Спицы. Их должно быть не менее восьми. Самые прочные — стальные — имеют серьёзный недостаток, такой зонт очень тяжёлый. Зато самые легкие, алюминиевые, быстро ломаются. Оптимальный вариант — спицы из стекловолокна, лёёгкие и упругие. Даже если ветер вывернет зонт, они не сломаются.
Стержень. Он может складываться от двух до пяти раз. Прочность стержня зависит от металла и соединений. Лучше, если стержень сделан из стали. При этом многогранный надежнее круглого. Покупая зонт, откройте его над головой и потрясите — места соединений не должны «болтаться».
Материал. Его прочность и способность не пропускать влагу напрямую зависят от цены. Дешёвые нейлон и полиэстер быстро приходят в негодность, рвутся и протираются. А нейлон иногда ещё и линяет. Ткани подороже — эпонж (хлопчатобумажная, с шероховатой поверхностью) и сатин с водоотталкивающей пропиткой — надёжно защищают от влаги, быстро сохнут и служат долго.
Механизм. Если для вас, в первую очередь, важна надёжность, выбирайте механику. Она подводит реже всего. Если в приоритете удобство — берите «полный автомат» (открытие и закрытие одной кнопкой). Учтите при этом, что такой зонт тяжелее других, да и механизм недолговечен. Компромиссный вариант — «автомат» (открытие кнопкой, закрытие вручную) и редко встречающийся «полуавтомат» (открытие вручную, закрытие кнопкой).
При покупке обратите внимание на расположение спиц, они должны выпуклой стороной прилегать к куполу, а жёлобом быть обращены вниз. Тогда ткань не протрётся. Чем больше креплений спиц к куполу, тем зонт надёжнее. Важно и крепление купола к стержню. Проверьте крышку, завинченную на «макушке» купола, — у хорошего зонта она должна быть металлической. Зонт должен легко, без помех открываться и фиксироваться с первого раза.
Важно
Увидев на этикетке зонта надпись «Система Антиветер», не стоит думать, что такой зонт не выворачивается при сильных порывах ветра. Такой зонт только снабжен специальными пружинами, которые всего лишь защищают его от поломок при выворачивании.