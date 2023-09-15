На ТНТ выходит "Лига городов" - прямой конкурент КВН

Переключая каналы вечером 17 сентября, вы можете поймать себя на мысли, что ваш телевизор неожиданно сбился и его надо перенастраивать. А всё потому, что на ТНТ стартует новое юмористическое шоу "Лига городов", которое будет легко перепутать с КВН. Проект начинался со скандальной "Игры", потом превратился в "Концерты" и в результате необычной коллаборации превратился в новое юмористическое соревнование.

Это совместный проект самого весёлого канала страны и компании "АМиК" Александра Маслякова, в котором команды комиков со всей страны под руководством именитых наставников будут соревноваться между собой за приз в 10 миллионов рублей. Ведущий шоу - Тимур Родригез. Кресла наставников займут Сергей Светлаков, Марина Кравец, Артём Калайджян и Алексей Щербаков. В кастингах приняли участие 273 команды, а это более 2200 человек из 73 городов России, Беларуси и Казахстана!

"Лига городов". Пресс-служба телеканала ТНТ.

После первого отборочного тура участников "Лиги городов" ждут батлы. Сначала команды каждого наставника будут соревноваться между собой, пока не останется один лучший коллектив. После этого четвёрка сильнейших сразится друг против друга в битве за главный приз проекта.

"Для меня самым интересным стал контраст реакции на прогонах (это полноценные репетиции с полным залом), и на самих съёмках. Те, кто "разрывал" без камер, во время записи мог не понравиться ни зрителям, ни наставникам и наоборот. Но атмосфера оставалась неизменной - невероятный позитив, неподдельная радость и, само собой, жажда наживы! Речь ведь идёт о 10 миллионах! Уверен, шоу станет настоящим событием нового телесезона".