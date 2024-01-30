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Наследие мастера: самые удачные и провальные фильмы, снятые по произведениям Михаила Булгакова

Новая версия "Мастера и Маргариты" уже в кино, имя автора романа снова на слуху. Булгаков - один из самых известных писателей ХХ века. Все его работы легко умещаются в десяток не слишком толстых томов, однако влияние Булгакова на русскую литературу и культуру переоценить невозможно. Журнал "Телепарк" предлагает вспомнить известные фильмы, снятые по произведениям Михаила Александровича.

"Иван Васильевич меняет профессию".
"Иван Васильевич меняет профессию".
kinorium.com

"Бег" (1970)

&quot;Бег&quot;.
"Бег".
kinorium.com

Фильм, созданный по мотивам произведений "Бег", "Белая гвардия" и "Чёрное море", критики относят к лучшим работам режиссёрского тандема Владимира Алова и Александра Наумова. Потрясающе убедительно выглядит в роли генерала Хлудова Владислав Дворжецкий: кажется, что за его жуткими галлюцинациями вот-вот настанет апокалипсис. В фильме также снялись Михаил Ульянов, Алексей Баталов, Людмила Савельева, Евгений Евстигнеев.

"Дни Турбиных" (1976)

&quot;Дни Турбиных&quot;.
"Дни Турбиных".
kinorium.com

Каноническая экранизация одноимённой булгаковской пьесы: на примере семьи Турбиных Владимир Басов вслед за Булгаковым показывает судьбу русской интеллигенции во время гражданской войны. В фильме собран звёздный состав актёров: Андрей Мягков (Алексей Турбин), Валентина Титова (Елена Тальберг), Василий Лановой (Шервинский), Олег Басилашвили (Тальберг), Пётр Щербаков (Студзинский).

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

&quot;Иван Васильевич меняет профессию&quot;.
"Иван Васильевич меняет профессию".
kinorium.com

Этот любимый всеми фильм снят по мотивам пьесы "Иван Васильевич". У Булгакова действие разворачивается в 30-е годы, а Гайдай "отодвигает" его почти на полвека вперёд, в Советский Союз эпохи 70-х, меняя детали и имя главного героя: инженер Тимофеев становится Шуриком. "Иван Васильевич меняет профессию" мгновенно разлетелся на цитаты и не сходит с телеэкранов, являя собой яркий пример классики отечественного кинематографа.

"Собачье сердце" (1988)

&quot;Собачье сердце&quot;.
"Собачье сердце".
kinorium.com

Булгаков написал "Собачье сердце" в 1925 году, но в первые в СССР она была опубликована в 1987-м, за год до начала съёмок фильма. Картина Владимира Бортко по праву вошла в копилку шедевров советского кинематографа.

Экранизация действительно вышла блистательной: прежде всего потому, что режиссёр проявил предельное уважение к первоисточнику. Никакой отсебятины, никаких авторских интерпретаций. В повести Булгакова отсутствует разве что сцена с выступлением Шарикова перед учёными и обмороком профессора Преображенского, но и она вполне очевидно работает на сюжет и не выбивается из остального действия. Актёры исполнили свои роли великолепно. После образа, который создал Евгений Евстигнеев, профессора Преображенского нельзя даже представить иным. То же относится и к доктору Борменталю в исполнении Бориса Плотникова, и в особенности к самому Шарикову, которого сыграл Владимир Толоконников.

"Роковые яйца" (1995)

&quot;Роковые яйца&quot;.
"Роковые яйца".
kinorium.com

Иногда бывает, что молодой постановщик, чей глаз ещё не замылен, снимает шедевр. К сожалению, фильм режиссёра Сергея Ломкина по "Роковым яйцам" - не тот случай. Актёрский ансамбль подобрался блестящий (Олег Янковский, Михаил Козаков, Нина Усатова, Семён Фарада, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт!), но фильм вышел провальный. Это обычное для тех лет чернушное постперестроечное кино, к тому же в фильме на редкость беспомощные спецэффекты и вялая актёрская игра.

Но причина провала - режиссёр. Ни к селу ни к городу в картине появляется Воланд, который передаёт в руки профессора Персикова красный луч, именно он подменяет куриные яйца на змеиные. Зачем - непонятно. Возможно, режиссёру захотелось причаститься к одному из главных романов столетия, но сил и решимости на экранизацию "Мастера" не хватило, так что пришлось ограничииться заимствованиями.

"Театральный роман" (2002)

&quot;Театральный роман&quot;.
"Театральный роман".
kinorium.com

Экранизация неоконченного романа Михаила Булгакова, где зло пародируется атмосфера Московского Художественного театра в пору, когда его основатели - Станиславский и Немирович-Данченко - заматерели, осознали себя классиками и погрязли в собственных штампах. Герой романа Максудов (читай - сам Булгаков, проведший в стенах МХТ много лет и писавший для него) предлагает Независимому театру свою пьесу и сталкивается с абсурдным закулисьем прославленного коллектива.

"Записки юного врача" (2011)

&quot;Записки юного врача&quot;.
"Записки юного врача".
kinorium.com

Британцы сняли мини-сериал по Булгакову как бы про Россию, но наполнили его "британскостью". Место гуманистического пафоса, унаследованного Булгаковым у русской литературы XIX века, у них заняло вудхаузовское чувство юмора - основа английского национального достоинства. Узнать себя в этом русский зритель при всем желании не сможет, зато понаблюдать за скрещением русской культуры с таким обаятельным менталитетом может быть полезно.

"Морфий" (2008)

&quot;Морфий&quot;.
"Морфий".
kinorium.com

По мотивам одноимённого рассказа и "Записок юного врача" Алексей Балабанов снял фильм, вызвавший неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Сценарий к картине написал Сергей Бодров-младший, позволив себе значительные отступления от оригинала, а после того, как Балабанов наложил на сценарий своё осмысление проблемы, сюжет и вовсе стал сильно отличаться от произведений Булгакова.

"Мастер и Маргарита" (1994, 2005)

Роман "Мастер и Маргарита" считается одной из главных книг ХХ века. Неудивительно, что он переносился на экраны чаще, чем все остальные произведения Булгакова, вместе взятые. Оставим за скобками многочисленные зарубежные экранизации и остановимся на двух отечественных: фильме Юрия Кары 1994 года и телесериале Владимира Бортко 2005 года..

&quot;Мастер и Маргарита&quot;. 1994 г.
"Мастер и Маргарита". 1994 г.
kinorium.com

О первой из этих картин сложно говорить без грусти. Скандалы сопровождали этот фильм с момента создания, и в итоге он пролежал на полке 17 лет и вышел в прокат только в 2011 году. Сначала картину мариновали из-за разногласий режиссёра и продюсеров, владевших правами на фильм, а потом претензии предъявили потомки третьей жены Булгакова, которым принадлежат авторские права на роман.

Когда авторские вопросы были улажены, появились разногласия из-за длительности картины. В режиссёрской версии картина длится 3 часа 20 минут, а по требованию продюсера её сократили до двух часов. Юрий Кара задействовал блестящий актёрский ансамбль: Воланда играет Валентин Гафт, Маргариту - Анастасия Вертинская, Понтия Пилата - Михаил Ульянов, Иешуа - Николай Бурляев, мастера - Виктор Раков.

&quot;Мастер и Маргарита&quot;. 2005 г.
"Мастер и Маргарита". 2005 г.
kinorium.com

В свою очередь, Бортко получил первые предложения взяться за "Мастера" ещё в конце 80-х, после триумфа "Собачьего сердца". Тогда он отказался, но от судьбы не уйдёшь. Новый проект оказался успешным: аудитория, по оценкам экспертов, составила треть населения страны.

Сериал несколько затянут, притом что некоторые сцены романа в него не вошли. То, на что Юрию Каре хватило трёх с половиной часов, у Владимира Бортко заняло десять серий. Для зрителей, знакомых с текстом романа, - некоторое испытание терпеливости и смирения. А вот актёрский состав в ленте Бортко ничуть не хуже, чем у Кары. И всё же ни одна из версий "мастера и Маргариты" не устраивает зрителей на все сто. Впрочем, возможно, это свойство кинематографа как жанра, а роман на то и гениальный, что полностью перенести его на экран попросту нельзя.

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