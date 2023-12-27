Не может быть! InstaSamka и Влад А4 встретят "Самый Первый Новый год" в телеэфире федерального канала

Ивана Урганта почти два года нет в эфире, поэтому некоторые зрители, которые устали от "голубых огоньков" и прочих ретро-дискотек, лишены возможности посмотреть в эфире Первого канала экстравагантные концерты, сделанные командой "Вечернего Урганта" в жанре итальянских телешоу 1980-х годов. Но что-то необычное и оригинальное нам всё-таки покажут.

Клубная вечеринка в "Газгольдере" соберёт самые актуальные музыкальные имена года: Баста, Егор Крид, Антон Беляев, Полина Гагарина, Zivert, Валя Карнавал, Jony, Ваня Дмитриенко, Tesla Boy, InstaSamka, Влад А4, Тося Чайкина, HammAli & Navai, Антоха МС, победительница "Голос. Уже не дети" Вероника Сыромля и многие другие хитмейкеры и фрешмены. Многих из них зрители никогда не видели на Первом канале, просто потому что они ни разу не были в эфире.

Топовые артисты, помимо выступлений, станут героями неформальной музыкальной премии "Огонь" и получат персональные награды в оригинальных номинациях.

Три "Деда Мороза" - Егор Крид, Баста и Антон Беляев представляют вашему вниманию подборку самых актуальных треков года, стильные каверы, неожиданные коллабы и фиты... Эти и другие неизвестные молодёжные термины станут для вас понятнее 30 декабря с помощью ведущего шоу Константина Анисимова, который работал в "Вечернем Урганте".

"Самый Первый Новый год". Пресс-служба Первого канала.

"Егор Крид, Баста и Антон Беляев музыкально спродюсировали всю подборку артистов, которых мы увидим на Первом канале 30 декабря. Для многих это будет премьера, они впервые выступят для зрителей Первого канала. Давайте дадим шанс молодым, посмотрим и убедимся, что у нас есть классное талантливое новое поколение музыкантов, которые будут нас радовать несколько следующих десятилетий", - говорит ведущий шоу Константин Анисимов.

"Самый Первый Новый год". Пресс-служба Первого канала.

Боссы Первого канала, судя по всему, решили быть самими прогрессивными в эти праздники. Новогоднюю ночь зрители встретят под самые горячие хиты 2010-х, а 30 декабря в эфир выйдет крайне любопытное зрелище, в котором появятся самые модные, яркие и креативные герои 2023 года. И это на фоне разговоров в том, что молодое поколение не смотрит телевизор! Возможно, но это не помешает им посмотреть во всех смыслах прогрессивный проект на смартфонах.

Другое необычное шоу покажет НТВ. В преддверии Нового года телеканал покажет телевизионную версию новогоднего шоу "VK под шубой-2". Темой этого шоу стала разница во взглядах между поколениями. По сюжету, который отсылает к фильму "Карнавальная ночь", на киностудии, где проходят съёмки двух разных новогодних шоу, опытный режиссёр Кабачков в исполнении Сергея Бурунова и его молодой коллега Рязанцев, роль которого исполнил Даниил Вахрушев, вынуждены искать общий язык. По воле генерального продюсера они начинают снимать один фильм на двоих: в результате артисты разных поколений объединяются и исполняют новые версии популярных хитов.

"VK под шубой 2". Пресс-служба канала НТВ. "VK под шубой 2". Пресс-служба канала НТВ. "VK под шубой 2". Пресс-служба канала НТВ.

Так, Баста и Лев Лещенко исполнят "Нам не жить друг без друга", Эльдар Джарахов и Филипп Киркоров споют "Лесного оленя", а Валя Карнавал и "Дискотека Авария" представят свою версию песни "Расскажи, Снегурочка". В шоу примут участие MIA BOYKA, Сергей Лазарев, INSTASAMKA, Дима Билан, Коста Лакоста, Валерия, Владимир Пресняков, SODA LUV, Стас Михайлов, GONE.Fludd, Пелагея и другие.