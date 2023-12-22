Первый канал встретит Новый год под главные хиты 2010-х. Фото от Лорак и Лепса до Zivert и JONY

В новогоднюю ночь зрителей Первого канала ждёт традиционный музыкальный обзор одного из недавних десятилетий. Прошлогодний праздничный эфир был украшен песнями нулевых, а грядущий будет греметь хитами 2010-2020-х, которые становились победителями различных хит-парадов, лидерами рейтингов, конкурсов и фестивалей. Как говорится, всё лучшее и любимое только для вас!

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя".

Смешение жанров, мэтры и звёзды из Сети

Хиты 2010-х - идеальный музыкальный фон для семейного праздника. Исполнители этого десятилетия объединяют все поколения - хитами становились уже не только песни из телевизора, но и музыка из пабликов, YouTube и стримингов. Как итог - абсолютное смешение жанров, танцевальные и мемные видеоролики обычных людей в соцсетях обретали невероятную популярность за счёт масштабного распространения в Сети.

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала.

Например, солисты группы «Dabro» с песней «Юность» в первые дни недели набрали на YouTube 2 млн просмотров. Сейчас, спустя три года, видео просмотрено 260 млн раз. Или певец Хибиб, который стал блогером-миллионником, записывая каверы на известные песни. В конце 2020 года он выложил в Сеть собственный трек «Ягода малинка», который моментально обрел сумасшедшую популярность, на данный момент у песни 667 млн просмотров.

В шоу звучат песни в исполнении: Zivert, IOWA, Егора Крида, Димы Билана, Елки, Клавы Коки Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, JONY, Басты, групп Dabro и Cream Soda, а также Григория Лепса, Юрия Антонова, Эмина, Валерии, Ани Лорак, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Кристины Орбакайте, Полины Гагариной, Стаса Михайлова и многих других. Среди них будут и бывшие коллеги по дуэту "2 Маши" - Мария Зайцева и Маша Шейх, которые со скандалом расстались, но согласились принять участие в программе. Правда, по свидетельствам очевидцев, они не контактировали во время записи своих номеров и стояли в разных углах сцены.

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала.

Это первый праздничный народный хит-парад песен последнего десятилетия и начала 2020-х годов. Для его телеверсии было отобрано более 70 хитов, для каждого из которых в масштабных декорациях снимался отдельный номер-шоу. Для съёмок Новогодней ночи было использовано 6000 бенгальских огней, 2,5 тысячи лент серпантина и 400 пакетов серебряного дождика. Во всём этом великолепии на площадке случались забавные ситуации. Так, для номера певицы Бьянки был выстроен зеркальный лабиринт, в котором она заблудилась.

Новогодняя ночь на Первом - это смешение жанров, стилей, мелодий и текстов. Начнётся всё романтическим "Снегом" от Филиппа Киркорова, продолжится дерзким "Экспонатом" Сергея Шнурова и завершится ритмичной "Ягодой-малинкой" Хабиба.

Танцы на столах и русская печь

Для хита Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" декорации готовили неделю: огромный синий стол, декорированный поросятами, осетрами и фруктами, тоже выкрашенными в синий цвет. Реквизит был намертво приклеен к столу, где происходила танцевальная вакханалия. В съёмочном павильоне была и езда на мотоцикле, а лихой гонщицей неожиданно оказалась Нюша, украсив проездом свою песню "Цунами".

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала.

На высоту пяти метров без страховки рискнули подняться Вика Дайнеко и Ваня Дмитриенко, но если певец был на специальной платформе, то победительница "Фабрики звёзд" разместилась на ладони огромного манекена. Но рекорд был не за ними – во время исполнения хита «Пчеловод» Виктора Поплевина – солиста группы «RASA» по режиссерской задумке подняли на той же платформе на высоту целых 15-ти метров!

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала.

Люся Чеботина пожелала всем в Новом году: «Пусть ваши глаза сияют ярче, чем солнце Монако и от зависти плачет Голливуд!». Будет и космический сюрприз: Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Олег Новицкий и Антон Шкаплеров исполнят «Покроется небо».

Кроме этого, на сцене возникнет настоящая русская печь, диско-шар диаметром в два метра и весом 150 килограммов - на сцене его устанавливали 125 человек. И это только крошечная часть праздника на Первом...