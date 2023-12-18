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Никита Панфилов стал начальником угро города Сочи в новом сезоне "Лихача"

Сегодня, 18 декабря, в эфире НТВ состоится премьера третьего сезона приключенческого детектива "Лихач". Сочинский полицейский Сергей Сотников по прозвищу Лихач известен в родном городе за любовь к быстрой и опасной езде на мотоциклах и стремление из кожи вон лезть, чтобы привлечь к ответственности преступников. В третьем сезоне сериала, герой Никиты Панфилова, останется верен своим принципам.

Сериал "Лихач 3".
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Непокорный Лихач (Никита Панфилов), наконец, занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи. Расследовать различные преступления ему традиционно помогают его бессменные помощники Иван Кубатко (Денис Пьянов) и Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова). Но главной целью Лихача становится неуловимый маньяк и серийный убийца, жертвами которого становятся молодые девушки. В поисках преступника Сотникову помогает его друг детства - шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский (Игорь Ботвин), живущий на яхте, лениво рассекающей воды Чёрного моря возле берегов курортного города.

Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически всё и всех. Сезон будет весь про маньяков, убийства и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится всё лучше и лучше, чему я безгранично рад", - говорит исполнитель главной роли.

Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Уступив просьбам Кубатко пополнить, наконец, отдел новыми кадрами, Лихач знакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Егодиным (Роман Керн), которого сам начальник Лихача, генерал Карапетян (Артур Мкртчян), пристраивает в отдел. Поначалу совершенно не понравившийся коллегам Егодин, разъезжающий на своём шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером.

Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

По словам актрисы Алёны Коломиной, присоединившейся к проекту в этом сезоне, съёмки проходили в невероятно дружеской обстановке. "Мне очень понравилось, что у команды "Лихача" есть свои традиции, например, отмечать сотый кадр. А на трёхсотый артисты делают небольшой капустник для всего коллектива. Мы придумывали частушки про каждый цех, про режиссёра, про оператора", - делится актриса.

Сериал &quot;Лихач 3&quot;.
Сериал "Лихач 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Также в новых сериях вновь произойдёт встреча Лихача и главного героя другого детектива НТВ - "Дельфин" - майора Кораблёва (Сергей Жарков). В этот раз уже он обратится за помощью к Сергею Сотникову, чтобы при его поддержке найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи. Новая встреча двух добрых друзей послужит поводом для взаимных шуток, причиной множества забавных ситуаций, а также залогом продолжения этой дружбы в будущем.

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