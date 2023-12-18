Новые "Тайны следствия" и сердечный интерес Марии Швецовой в 23-м сезоне легендарного сериала

Завершать календарный год в компании очаровательного следователя Марии Швецовой и её коллег давно стало такой же традицией, как встречать Новый год в компании героев "Иронии судьбы". Еогда канал "Россия 1" начал повторный показ 22-го сезона зрители запереживали - неужели не покажут свежие серии? Спокойствие, только спокойствие! Традиции решили не изменять: 2023 год завершится показом 23-го сезона, который стартует 18 декабря.

За почти четверть века героиня Анны Ковальчук успела раскрыть несколько сотен дел, дважды побывать замужем, и пережить столько приключений, что хватило бы на несколько историй. Но Мария и её коллеги продолжают свой путь, а зрители следить за её приключениями. Ведь в последние годы вроде детективный сериал сделал резкий крен в сторону мелодрамы, и новые 16 серий не станут исключением.

После очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьёз, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец).

Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощрёнными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия...

Сериал "Тайны следствия 23". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"В 23-м сезоне моя героиня будет всё той же всем хорошо знакомой Марией Сергеевной. Стабильность - признак мастерства, мы не хотим нашего зрителя огорчать ничем, тем более, создавая какие-то совершенно новые изменения в нашей героине. И Мария Сергеевна стабильна - ловит преступников, любит этот мир, коллег, и, мне кажется, это правильно", - говорит Анна Ковальчук, которая уже больше 20 лет играет дотошного следователя из Санкт-Петербурга.