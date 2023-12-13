Три "Сестры" снова разруливают проблемы в старом автосервисе

В онлайн-кинотеатре START начался показ второго сезона неожиданно хорошего комедийный сериал "Сёстры" про крутой поворот к женскому счастью. Это история сестёр, которые получили в наследство переживающий не лучшие времена автосервис, да ещё и с мачехой (Яна Студилина) примерно их возраста.

Сёстры Маша (Анна Котова), Ира (Ангелина Стречина) и Оля (Лина Миримская) продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильёй (Артём Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку.

Сериал "Сёстры 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В новых сериях характеры главных героинь претерпят существенные изменения. Оля, которая ранее была скромной учительницей (прямо как героиня всё той же Миримской в "Иванько"), станет значительно более раскованной и экстравагантной дамой, а Лена попытается освоить профессию коуча и параллельно будет строить отношения с молодым саратовским миллионером (Дмитрий Мартынов). Сценарист проекта обещает, что мы увидим большую свадьбу, но это ещё не значит, что кто-то из сестёр примерит белое платье...

Сериал "Сёстры 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Сёстры 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Сёстры 2". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Первый сезон вышел на START в декабре 2021 года. История сестёр в борьбе с патриархатом регионального автосервиса быстро завоевала внимание подписчиков онлайн-кинотеатра, а показ сериала на СТС собрал у экранов больше 40 млн телезрителей.