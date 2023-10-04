Новый сезон скандального шоу "Пацанки" начался с заявления в полицию

В конце сентября на телеканале "Пятница!" стартовал очередной сезон реалити "Новые пацанки" - 13 девушек начали свой путь к новой жизни по руководством психологов и бессменных наставников проекта: Лауры Лукиной, Татьяны Поляковой и Марии Третьяковой.

Среди новых участниц жертвы насилия, девушки, рано потерявшие родителей, и девушка, пережившая сексуальное рабство. За время существования проекта в нём приняли участие более 100 девушек. Многие из них смогли кардинально изменить свою жизнь: побороли зависимости, примирились с родителями, нашли работу, построили семьи.

Но не все участницы настроены изменить свою судьбу. Недавно в Москве была задержана участница шоу Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова). Она шантажировала съёмочную команду проекта, угрожала физической расправой и вымогала деньги, - сообщает пресс-служба канала. Впоследствии она была исключена из проекта, сейчас её делом занимаются правоохранительные органы.

Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова) - девушка с судимостями, которая не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО. Она пришла на проект и вместо того, чтобы менять жизнь и работать с психологами, устроила в доме пацанок тюремные законы: она запугивала и шантажировала не только участниц проекта, но и съёмочную команду.

"Новые пацанки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Один из редакторов под психологическим давлением рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Впоследствии он был уволен за превышение должностных полномочий и нарушение условий контракта.

В один из дней Грац (Ушакова) сбежала со съёмок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома пацанок. На протяжении восьми лет у всех участниц "Пацанок" одинаковые условия, поэтому команда проекта не удовлетворила её требования и мирно попрощалась с героиней. Но привыкшая всё получать силой Мила Грац (Людмила Ушакова) не успокоилась, и через некоторое время из дома пацанок исчезли ещё две участницы - Ева Эванс и Елизавета Макарова. Оказалось, что она подговорила их на побег и помогла его организовать. Позже они тоже были исключены из проекта.

После Мила Грац (Людмила Ушакова) начала деятельность по дискредитации проекта, продолжая угрожать команде "Пацанок". Чтобы обезопасить съёмочную группу и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы", - сообщила пресс-служба телеканала "Пятница!".