Рыжий Котик, секси-Бабочка и брутальный Перец зажгли на сцене "Маски": яркие фото премьеры

Костюмы просто блеск!

В этом сезоне 14 масок, и впервые в истории программы все они оригинальные, то есть таких персонажей нельзя встретить в зарубежных аналогах, ведь программа снимается по корейской франшизе. Это Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылёк, Перец и Щенок. На их создание потребовалось больше года. В процессе работы многое совершенствовалось, дорабатывалось и подгонялось под артистов, чтобы в костюме им было комфортно.

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

Одна из самых технологически сложных и при этом самых эффектных масок этого сезона - Змей Горыныч: впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трёх человек, которые размещаются в общем туловище, а суммарный вес - более 300 кг. На изготовление маски Кукурузы ушло 15 кг литьевого пластика Этот костюм впервые был создан ко второму сезону, но смог обрести своего хозяина только сейчас. Шёлковый наряд и маска Матрёшки вручную расписаны художниками и инкрустированы камнями и жемчугом. Особое очарование маске придают длинные ресницы.

На маске Кактуса - более 230 колючек, а костюм Мотылька украшен 10 кг сверкающих камней. Кот, несмотря на свои размеры, весит всего 15 кг, а на его изготовление ушло около 40 метров искусственного меха.

Кстати, этот сезон сияет ярче, чем все предыдущие: суммарно на всех 14 масках - около 70 килограммов разных камней. Маски Арлекина и Водяного имеют альтернативные образы. "Это достаточно массивные костюмы, с которыми не всегда удобно ставить танцевальные номера", - объяснила задумку продюсер шоу Юлия Сумачева.

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ "Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

В этом сезоне НТВ сохранил в тайне регалии участников шоу. В прошлых сезонах они по традиции раскрывались за несколько недель до премьеры и помогали зрителям вычислить таинственных исполнителей. В юбилейном, пятом сезоне таких подсказок не было. Из сообщения организаторов шоу известно только одно: все участники суперпопулярны.

"Маска" нас сроднила"

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

Пытаться разгадать все тайны будут полюбившиеся многим зрителям члены жюри Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот в том, кто займёт пятое кресло, состоит один из сюрпризов сезона. В каждом выпуске к постоянному составу судей будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри "Маски". К примеру, в первом это был Дима Билан (один из победителей четвёртого сезона, скрывавшийся под маской Мамонтёнка), а во втором - Анатолий Цой (победил в первом сезоне и прятался под маской Льва).

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

"Каким-то волшебным образом "Маска" стала для меня особенной частью жизни. Всех нас - судей и участников проекта - связывают неповторимые эмоции и воспоминания. Мы уже никогда не будем чужими. Удивительно: хотя практически всех участников шоу мы хорошо знали и раньше, но именно "Маска" нас сроднила. Когда с другими коллегами по цеху заходит разговор о проекте, то мнения разделяются. Кто-то говорит: "Было бы здорово принять участие!", а кто-то категоричен: "Никогда и ни за что!". Но что самое забавное, потом именно последние оказываются под масками", - улыбаясь говорит Валерия.

Главное интригой первого выпуска стала борьба за иммунитет, который один раз за сезон даёт возможность избежать выбывания из шоу в случае попадания в номинацию. Традиционно маски были разделены на три группы, по итогам выступлений каждой группы зрители в зале выбирали одну маску, которая, по их мнению, была лучшей.

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

В финальной тройке оказались милый Щенок, исполнивший хит Сэма Смита I'm Not The Only One, неподражаемый Кот, который выступил с песней "Неприятность эту мы переживём", и огнедышащий Змей Горыныч, в костюме которого оказалось сразу три человека, и который исполнил хит Fire группы Scooter. Юбилейный иммунитет получил Кот, набрав наибольшее количество зрительских голосов.

По итогам премьерного эпизода никто из масок юбилейного сезона не был раскрыт, таким образом все герои выступят в шоу в следующем выпуске.