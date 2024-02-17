17 февраля
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"Не закрытый, а открытый!": Митя Фомин нарушить правила техники безопасности ради победы шоу "Выжить в Самарканде"

В новом выпуске реалити-шоу "Выжить в Самарканде" участники будут ещё на один шаг ближе к победе. После того, как ведущие объявили об отмене командных испытаний и о том, что теперь каждый борется индивидуально, ставки на заданиях сильно возросли. Ради победы участники готовы на всё, даже если это чревато серьёзными последствиями.

Шоу "Выжить в Самарканде".
Шоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Так, Митя Фомин нарушил правила техники безопасности и в итоге сильно рассёк палец. Серьёзную травму он заметил уже после испытания: сняв перчатку, он понял, что из мизинца хлещет кровь. На съёмочную площадку тут же приехала скорая и забрала певца в больницу. Рана оказалась настолько глубокой, что её потребовалось зашивать. "Я впервые увидел свою собственную кость. Это был шок! Я не знаю, каким макаром я мог расшибить палец до кости!", - высказался певец.

Шоу &quot;Выжить в Самарканде&quot;.
Шоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но самое страшное было впереди. Оказалось, что, помимо раны, певцу диагностировали множественный оскольчатый перелом и наложили гипс. Как Митя Фомин будет дальше проходить испытания, пока неизвестно. Зато другие участники проекта настроены решительно. Участницы народной команды Кристина Орлова и Любовь Оленина решили наладить контакт с Вики Одинцовой и привлечь её на свою сторону. Тем более, что девушек сблизило совместное приготовление пищи, на которое они отправились по заданию ведущих.

Принесёт ли это какие-то плоды, кто в итоге отправится на малое испытание на вылет и покинет проект, увидим в воскресенье, 18 февраля.

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